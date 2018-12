Semaine du cinÃ©ma algÃ©rien Ã  Lille : hommage Ã  Assia Djebbar, Rachid Taha et Djamel Allam

La semaine su cinéma algérien de Lille, qui fête cette année sa quinzième édition, est consacrée au cinéma et à la littérature. Il s’agit donc d’adaptation des œuvres littéraires dans le cinéma algérien. Ali Bouhouf, qui dirige cette association avec l’aide du cinéaste Yazid Khodja et du journaliste et critique Boukhalfa Amazit pour le volet cinéma de cette manifestation culturelle, a, durant des années, assuré la promotion du cinéma algérien à Lille, et insiste pour que la musique ait droit de cité chaque année. Ce n’est pas toujours évident avec le manque de moyens mais le cap est maintenu au grand bonheur de la communauté algérienne de Lille et des amis de l’Algérie.

Lors d’une rencontre qu’il a animée avec Yazid Khodja, Ali Bouhoufs a tracé les grandes lignes du programme de cette manifestation culturelle qui aura lieu du 14 au 20 décembre prochain à Lille. «Il y aura beaucoup de films adaptés des œuvres littéraires mais aussi des hommages à de grands noms de la culture algérienne, Assia Djebbar, Djamel Allam et Rachid Taha, ce qui est la moindre chose en reconnaissance à leurs talents respectifs».De son côté, Yazid Khodja précisera que la semaine du film algérien à Lille se fera avec la projection du film «La Nouba des femmes du mont chenoua» d’Assia Djebbar alors que la clôture se déclinera avec le court-métrage «Banc public» de Djamel Allam.

Yazid Khodja insiste pour dire qu’il est important que les films algériens soient vus par le public français. «C’est important pour le vivre ensemble», souligne-t-il. Tout comme il affirmera que le succès de cette manifestation tient au fait que des bénévoles apportent chaque année l’aide nécessaire à ce rendez-vous qui renforce l’attachement de la communauté algérienne établie en France à leur pays.

Au programme du volet cinéma, il y aura la projection de «L’Opium et le bâton» d’Ahmed Rachedi, adapté du roman éponyme de Mouloud Mammeri, «Nous n’étions pas des héros» de Nasreddine Guenifi, adapté du récit d’Abdelhamid Benzine, «Morituri» de Okacha Touita, adapté du roman de Yasmina Khadra, «Timgad» de Fabrice Ben Chaouche, «Les Suspects» de Kamel Dehane et «Le Pain nu» de Rachid Belhadj et «Une journée au soleil», un documentaire d’Arezki Métref.

Les soirées de la semaine du cinéma algérien de Lille seront animées par des récitals de chanteurs et chanteuses.

Abdelkrim Tazaroute