Rencontre avec Rachid Bouchareb : Â« Je suis content de la rÃ©action du public Â»

Suite à la projection de son dernier film, le Flic de Belleville, jeudi soir à la salle Ibn Zeydoun, en hors-compétition pour le 9e FICA, le cinéaste franco-algérien Rachid Bouchareb a animé, vendredi à la salle Frantz-Fanon, une conférence de presse, pour débattre autour de son film.

Connu pour avoir exploré des questions existentielles de l’époque contemporaine, à l’exemple de l’immigration et de la rédemption, Rachid Bouchareb a décidé de tenter une expérience dans la comédie. «Je voulais classer dans ma filmographie, d’essayer dans ma carrière une expérience dans la comédie. A priori, de ce qu’on m’a dit, le public algérien a beaucoup rit, même de ce que j’ai vu à Paris, en Belgique ou en Suisse», a-t-il noté. Revenant aux fondements de l’inspiration de cette comédie policière, clin d’œil à «Flic de Beverly Hills» ou encore «Deux flics à Miami», Rachid Bouchareb s’est plongé dans cette glorieuse époque du cinéma américain des années 1980. «Ce film est un peu le fruit de tous ces films que j’ai vus dans les années 1980, toutes les comédies qui m’ont marqué, avec notamment ces acteurs afro-américains qui commençaient comme Eddie Murphy. Il y a eu par la suite toute une série de films que j’ai vu un peu plus tard, à l’exemple de «L’arme fatale». Aujourd’hui on en fait moins de ce genre de films, et je voulais donc essayer de revenir à cette époque en écrivant un film avec tous les codes des comédies policières des années 1980, pour rendre hommage à tous ces films, ainsi que pour m’amuser avec les acteurs», a-t-il confié. Revenant sur sa collaboration avec Biyouna, ainsi qu’avec Omar Sy, talentueux comédien qui fait le bonheur du cinéma français actuel, Rachid Bouchareb a affirmé que ce mélange culturel, avec notamment un clin d’œil à la culture asiatique, constitue un élément essentiel à la toile de fond de son cinéma. «J’ai un élément qui permet, peut-être, aux spectateurs algériens, à travers Biyouna, d’avoir une place dans cette histoire, ça permet une entrée, parce qu’on connait cette actrice, une mère algérienne qui a un enfant qui s’appelle Omar Sy, un comédien avec qui le travail est simple et rapide. Ce mélange avec l’acteur américain Luis Guzman crée plus de diversité», a-t-il expliqué.

Satisfait de la réaction du public algérois, ayant affiché salle pleine avec des rires homériques tout au long de la projection et l’ayant longuement applaudit et ovationné à l’issue de la projection, Rachid Bouchareb s’est dit honoré de cette réceptivité. «Le film a eu de bons échos à Paris, en Belgique et en Suisse. J’ai été très content de cette réaction du public algérien. On ne sait jamais d’un pays à un autre, comment les choses peuvent être senties », a-t-il noté. Pour son prochain film, Rachid Bouchareb confie qu’il travaille d’ores et déjà sur un sujet moins drôle, à savoir l’engagement des européennes dans la guerre d’Algérie aux années 1950.

Kader Bentounès