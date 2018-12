SÃ©tif : Saisie de 45 quintaux de tabac

Poursuivant leur lutte intense contre le crime sous toutes ses formes, et, partant, toute atteinte à l’économie nationale, en veillant particulièrement à la préservation du citoyen, les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif ont procédé à la saisie d’une importante quantité de tabac à chiquer brut.

Forts de leur présence constante sur le terrain et d’un déploiement sur tous les points névralgiques et autres «points noirs» du territoire relevant de leur compétence, en étant toujours plus proches du citoyen, ces services sont en effet parvenus en effet à saisir, au sud et au nord de cette wilaya, une quantité de 45 quintaux de ce produit destiné aux ateliers clandestins de fabrication de «chema» contrefaite,et à procéder à l’arrestation de 4 personnes impliquées dans le transport de ce produit.

La première opération, indique le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya, a été entreprise par les éléments de la sûreté de la daïra de Salah-Bey, suite à l’exploitation d’informations faisant état de la présence d’un individu qui s’apprêtait à introduire, à bord d’un camion, des produits suspect au centre ville.

À la suite de quoi, les services de police procéderont à la mise en place d’un point de contrôle inopiné, à l’entrée nord de cette agglomération, et à l’interception du véhicule en question, dont le contrôle et la fouille se traduiront en effet par la découverte de 35 quintaux de tabac à priser moulu.

Une opération qui donnera lieu également à l’arrestation du conducteur de ce véhicule, qui n’était en possession d’aucun document lui permettant d’exercer cette activité.

Agissant, pour leur part, suite à des informations minutieusement exploitées, faisant état de l’acheminement d’une importante quantité de tabac brut (feuilles et tiges) vers cette agglomération à bord de deux véhicules utilitaires, les services de police de la daïra de Bouandas, dans la zone nord de cette wilaya, mettent en place le dispositif nécessaire et procèdent à leur tour à l’interception des deux véhicules en question, à l’entrée sud de la ville, avec à leur bord 10 quintaux de tiges de tabac destinées à l’un des ateliers clandestins. 3 personnes impliquées dans le transport de ces produits ont été arrêtées.

Des procédures judiciaires ont été établies à l’encontre des quatre contrevenants, pour possession et transport de tiges de tabac destinées aux ateliers clandestins et transmises aux juridictions compétentes. La marchandise saisie a été remise aux services concernés.

