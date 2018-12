RÃ©seaux sociaux : Influence sur les enfants et les jeunes

La «société de l’information et de la communication» immerge l’individu dans un «bain médiatique «diffus qui conditionne, à son insu, sa vie quotidienne. Cette pression médiatique, omniprésente, imperceptible ou si peu, participe à l’évidence à l’éducation des enfants et des adolescents. Vu les heures que passe l’enfant ou l’adolescent devant un écran (tablette, ordinateur, jeux vidéo, téléphone… ), il faut s’interroger sur l’impact éducatif de ces différents médias.

L’avènement des technologies de l’information et de la communication (TIC) et le développement à très grande vitesse du «tout numérique» ont véritablement ouvert des voies d’accès inédites à la connaissance. Mais les risques et effets de ce développement encore récent sont nombreux…

Faute d’une réglementation, ces technologies, comme tous les moyens d’information, peuvent véhiculer des idéologies illégales et encourager des pratiques déviantes ou dangereuses pour les enfants et adolescents. Les participants aux travaux du 7e colloque national sur «Les médias et les questions d’actualité», qui ont eu lieu, ce week-end à El-Tarf, ont insisté sur l’impérative rationalisation de l’utilisation des nouveaux médias dans l’intérêt de l’individu et de la société, notamment cette frange fragile de la société.

Ils ont appelé à œuvrer en faveur «d’une prise de conscience de toutes les classes de la société de l’importance d’une utilisation rationnelle des nouveaux médias», notamment par «les enfants et les adolescents, par la mise en place de davantage de contrôle du contenu accessible par Smartphone».

Cette rencontre de deux jours, qui a regroupé des chercheurs de plusieurs universités et des étudiants en sciences de l’information et de la communication de l’université de Skikda, a plaidé pour une vision stratégique d’organisation des médias électroniques et l’encouragement des médias algériens à ouvrir de réels débats publics libres sur les questions d’actualité.

Les séminaristes ont aussi préconisé d’adapter la législation sur l’information au nouveau paysage médiatique et ont développé les diverses questions liées à la diffusion des valeurs démocratiques dans les nouveaux médias et l’influence des chaînes satellitaires arabes sur l’identité culturelle algérienne. Khaled Ounissi, de l’université d’El-Tarf, a souligné, dans sa communication, le besoin des sociétés modernes d’inculquer les valeurs citoyennes à leurs membres insistant, à ce propos, sur l’importance du rôle des médias pour soutenir l’action des institutions d’éducation dans «la formation d’une génération consciente et socialement responsable».

Le conférencier a estimé toutefois ce rôle est relégué au second plan par la quête effrénée des médias d’améliorer constamment leur rentabilité et leurs performances financières, ainsi que par l’absence d’une vision stratégique de servir l’intérêt général.

Initié par le département des sciences de l’information et de la communication, de la faculté des sciences sociales et des sciences humaines de l’université de Skikda, le colloque a abordé le traitement de l’actualité par les médias et le poids de la ligne politique et idéologique dans la hiérarchisation des informations traitées, selon les organisateurs.

R. S.