Enfants autistes : Lâ€™insertion face Ã  la rÃ©alitÃ© du terrain

Facebook, source d’information ? Pas si sûr que cela. C’est même à prendre avec des pincettes, de nos jours, rien qu’à voir et lire tous ces flux de publications, de racontars et de blabla, qui n’engagent que leurs auteurs, d’autant plus que ces supposées informations ne sont, à vrai dire, que des déductions et des supputations n’ayant aucun lien avec la vérité ou tout simplement relevant de l’intox ou de la pure invention.

En fait, le fameux espace bleu a été, une fois de plus, au cœur d’une polémique, il y a quelques mois, suite à une photo, sur les murs des utilisateurs du plus grand réseau social sur laquelle paraissait un enfant derrière la grille et la porte intérieure de sa classe.

L’image de cet élève autiste, intégré, dans le cadre du préscolaire, a suscité de vives réactions sur la Toile.

Une mal interprétation a été, en effet, à l’origine de cette fausse information qui avait fait beaucoup de bruit, ces derniers jours, alors qu’il s’agissait, en réalité, du même enfant se tenant derrière la grille, voulant sortir, profitant d’un moment d’inattention de son institutrice, affairée à fermer la porte, une fois en classe. La photo qui prêtait à équivoque a été, en fait, prise par la maman qui croyait que son fils était enfermé par sa maîtresse.

C’est ce qui a été confirmé par une commission d’enquête mise en place après diffusion de la vidéo, affirmant, récemment, qu’aucune plainte n’a été déposée, dans ce sens, par la maman de l’enfant, ni au niveau de la direction de l’école ni au niveau de la direction de l’éducation de la wilaya.

Aujourd’hui, une avancée a été enregistrée en termes de prise en charge des enfants handicapés, et plus particulièrement pour cette population dont le nombre croît d’année en année, avec le diagnostic de ces troubles de comportements détectés, tardivement par les parents.



Un enfant sur 150 est autiste en Algérie



Selon certaines sources, près de 400.000 Algériens, adolescents et adultes, sont touchés par le trouble neurodéveloppemental complexe, chez-nous. S’agissant de la prévalence de cette maladie, chez l’enfant, elle représente 1 enfant sur 150. Mais il faut admettre que beaucoup de parents découvrent très souvent tardivement que leur enfant n’est pas comme les autres, et ce n’est qu’après consultation qu’ils apprennent de la bouche des psychologues la vérité, et bénéficie ainsi d’un suivi à même d’arrêter l’évolution de cette pathologie, d’une part, à l’insertion sociale de l’autiste, de l’autre. Aujourd’hui, un grand pas a été franchi dans ce domaine, avec la création de centres spécialisés pour la prise en charge de ces enfants. En avril dernier, un centre national, le premier du genre, a été inauguré, à Oran, en avril dernier. Au cours du premier semestre de la même année, 267 cas ont été détectés, au niveau de la même wilaya, contre 597, en 2017. Un projet de recherche pour l’étude des facteurs environnementaux de l’autisme a été déposé au niveau de la faculté de médecine d’Oran.

La CNAS s’est doté, elle aussi, depuis 2017, d’une structure pour la prise en charge des enfants autistes, à Alger, située au boulevard Didouche- Mourad. De son côté, la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche s’est intéressée à ce problème de santé, à travers l’initiative de la psychologue du centre, pour la prise en charge des victimes de la décennie noire implantée à Bentalha, en l’occurrence Mme Zemirli, qui a consisté en l’ouverture de classes pour l’accompagnement des enfants autistes.

Sur le même élan, de plus en plus de parents s’organisent en créant des associations pour plaider l’amélioration du vécu de cette catégorie d’enfants, et plus particulièrement lui garantir, au même titre que leurs pairs, le droit à la scolarisation. Un appel auquel a répondu la ministre de l’Éducation, à travers l’ouverture de classes spécialisées au profit de ces enfants. Le volet sensibilisation et formation n’a pas été en reste.

C’est ainsi que l’Assemblée Populaire de la wilaya d’Alger avait organisé, l’année passée, un séminaire, au profit de pas moins de 120 psychiatres, médecins et orthophonistes, sachant que dans la seule wilaya d’Alger, on compte pas moins de 1.400 enfants atteints de troubles psychiques. Au niveau de la cité d’enfance de Ben Aknoun, 200 enfants sont autistes. Aujourd’hui, une chose est sûre, cette population est confrontée, au quotidien, à des problèmes d’adaptation et d’insertion sociale surtout, car très souvent les classes ouvertes au niveau des établissements ne répondent pas à la demande exprimée, toujours est-il que des progrès en matière de prise en charge des autistes sont là, même s’il reste beaucoup à faire, pour permettre à ces derniers de sortir de leur bulle et de vivre carrément leur enfance.

Samia D.