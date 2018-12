70 arrestations Ã  Bruxelles : Le quartier des institutions europÃ©ennes bouclÃ©

Près de 70 personnes ont été arrêtées hier en amont d’une manifestation de «gilets jaunes» dénonçant la cherté de la vie et les taxes sur la consommation, à Bruxelles, où le quartier des institutions européennes a été entièrement bouclé, rapportent les médias citant la police locale. «On compte environ 70 arrestations suite aux contrôles qu’on fait de manière préventive», a indiqué, Ilse Van De Keere, porte-parole de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles.

«Des barrages de police étaient déployés autour du quartier européen, où se concentrent les institutions européennes (Commission, Conseil et Parlement européens), empêchant l’accès des véhicules, mais aussi des piétons», a-t-on constaté.

«Un barrage a également été mis en place tôt ce matin sur la E40, au niveau de la frontière franco-belge, à hauteur d’Adinkerque (nord)», selon l’agence Belga, qui ajoute que «des gilets jaunes bloquent par ailleurs l’autoroute E17 vers Rekkem, une ville de Flandre occidentale, située près de la frontière avec la France».

Quelques dizaines de personnes étaient rassemblées en fin de matinée dans deux endroits de la capitale belge —Arts-Lois et Porte de Namur— mais aucune violence n’avait été constatée. Le mouvement des «gilets jaunes», apparu en France, s’est exporté en Belgique, en particulier dans la région francophone de Wallonie. Le 30 novembre, une manifestation de 300 personnes avait dégénéré à Bruxelles, où deux véhicules de police avaient été incendiés.



Trump attaque de nouveau l’accord sur le climat



Le président américain, Donald Trump, a critiqué de nouveau, samedi, l’accord de Paris sur le climat, estimant que la mobilisation des «gilets jaunes» en France, contre la hausse des taxes et la baisse du pouvoir d’achat, était «la preuve que cet accord ne marche pas» et soutient que des manifestants scandaient «Nous voulons Trump», ont rapporté des médias locaux.

«L’accord de Paris ne marche pas si bien que ça pour Paris. Manifestations et émeutes partout en France», a écrit sur Twitter le président américain, alors que des manifestants défilaient dans le pays pour une quatrième journée d’actions. «Les gens ne veulent pas payer de grosses sommes d’argent, beaucoup aux pays sous-développés, avec l’objectif, peut-être, de protéger l’environnement», a poursuivi le président des Etats-Unis, ont ajouté les mêmes sources. Ce n’est pas la première fois que le locataire de la Maison-Blanche s’exprime sur ce mouvement des «Gilets jaunes». Il avait déjà critiqué mardi les concessions faites par le président français, Emmanuel Macron, aux «gilets jaunes», estimant que «l’accord de Paris était voué à l’échec». Cette nouvelle attaque intervient au moment même où près de 200 pays sont réunis à Katowice, en Pologne, pour la 24e conférence mondiale sur le climat.