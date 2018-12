Gilets jaunes : le dÃ©sarroi du gouvernement Macron

L’acte IV du mouvement des «gilets jaunes» a montré hier la forte détermination des manifestants, plus de 30.000 à travers la France, malgré un dispositif renforcé et des interpellations record. Il y a eu à midi plus de 700 personnes interpellées en France, 615 à Paris dont 508 ont été placées en garde à vue, selon le ministère de l’Intérieur qui a déployé un impressionnant dispositif de sécurité ce quatrième samedi de contestation populaire exprimant le ras-le-bol fiscal des Français. A Paris, on déplore une trentaine de blessés, dont trois parmi les forces de sécurité, selon la préfecture de police. Pour cette journée, les autorités françaises ont déployé un effectif important de policiers (8.000 dans la capitale) et des blindés pour contrer les violences et renforcer davantage le quadrillage sécuritaire de la capitale. Même si la matinée a été relativement calme à Paris, la tension est montée d’un cran au cours de l’après-midi où les manifestants ont réussi à envahir l’avenue des Champs-Elysées. Selon des spécialistes, la stratégie voulue par le dispositif sécuritaire est de diviser les «gilets jaunes» en plusieurs groupes dans plusieurs quartiers de Paris.



« Macron, démission »



En dépit de cela, les échauffourées se sont déroulées dans d’autres quartiers de la capitale où des heurts ont éclaté entre les forces de l’ordre et les manifestants qui scandaient « Macron, démission ».

Des barricades ont été dressées par les «gilets jaunes» qui ont mis le feu dans des voitures et des poubelles et déchaussé les pavés. Ils ont même tenté de bloquer le périphérique, mais la police a intervenu pour débloquer la situation à coups de gaz lacrymogène et à bord des véhicules blindés (half-track). On signale même des heurts violents dans des quartiers de la capitale, alors que les manifestations dans d’autres villes se déroulent dans le calme. «Ce mouvement a fait naître un monstre de colères anciennes, et personne aujourd’hui ne peut le tenir», a déclaré hier le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, ce qui dénote le désarroi du gouvernement d’Emmanuel Macron qui commence à faire des concessions malgré son silence. Selon de nombreux observateurs, une marche-arrière face aux «gilets jaunes» impactera sur les autres réformes menées dans d’autres secteurs et qui sont impopulaires. Ce qui l’emmènera, dans ce contexte, à ne plus devenir le «maître des horloges», alors qu’il voulait une France cadencée à son rythme. L’Elysée a annoncé que le président Macron s’adressera aux Français en début de semaine. Un discours tant attendu que les Français ne souhaitent pas qu’il vienne un peu tard par rapport à la radicalisation de la colère.



Les lycéens suivent



Malgré les mesures prises par le gouvernement, dont notamment la décision de ne pas augmenter les prix du carburant, les manifestants ne décolèrent point. Ils sont d’ailleurs rejoints dans leur mouvement par les lycéens et les étudiants. Au niveau des Champs-Elysées, les manifestants ont exprimé leur solidarité aux lycéens humiliés vendredi par la police à Monte-la-Jolie (au nord-ouest de Paris), en se mettant à genoux et les mains sur la tête. Dans son compte tweeter, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a écrit : «Echec total de la campagne de démotivation et d’intimidation. La mobilisation populaire est déjà très forte partout en France», point de vue partagé par la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a souligné, dans un tweet, que «malgré une campagne gouvernementale d’intimidation, de diabolisation, les « Gilets Jaunes » sont bien présents dans tout le pays.



Le réseau routier et autoroutier perturbé



Selon la gendarmerie nationale, plus de 5.000 personnes avaient été contrôlées en milieu de journée sur les axes et péages avec de «nombreuses interpellations d’individus violents porteurs d’objets dangereux», ont ajouté les mêmes sources. Sur l’A6, au niveau de Villefranche-sur-Saône, l’autoroute était coupée dans les deux sens, et ce, depuis 4h30, selon un porte-parole d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR). Coupée dans le sens Bordeaux-Paris, après une action des «gilets jaunes» durant la nuit de vendredi à samedi, l’A10 a été rouverte en milieu de journée, selon la préfecture de la Gironde. Une centaine de manifestants avaient mis le feu à des palettes et des pneus de minuit à 4h00 du matin à hauteur de Saint-André-de-Cubzac, au nord de Bordeaux. En revanche, sur l’A10 toujours, entrées et sorties de Châtellerault nord dans la Vienne restaient perturbées. En Nouvelle-Aquitaine encore, à Agen, la circulation était bloquée à la barrière de péage de l’A62. En Charente-Maritime, une opération «péage gratuit» était en cours à Tonnay-Charente et à Limoges, une des sorties de l’A20 était bloquée. A la frontière franco-espagnole, les «gilets jaunes» avaient établi un barrage filtrant au péage de Biriatou, bloquant les camions venant de l’Espagne, selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, alors que des perturbations ont été signalées aussi autour de Bayonne sur l’A63. Le réseau Vinci recensait également de nombreux points bloqués par les «gilets jaunes» dans toute la France en début d’après-midi. Sur l’A7, des accès étaient toujours interdits, notamment au niveau de Montélimar, Bollène et Orange, tandis que sur l’A9, l’échangeur restait fermé dans les deux sens à Narbonne Sud. Le réseau relevait aussi des opérations de filtrage sur la Côte d’Azur, notamment toujours aux péages de Bandol et de la Ciotat sur l’A50.

Au total, Vinci recensait «de fortes perturbations» et «des opérations de filtrage» sur plus d’une vingtaine d’autoroutes de son réseau, la circulation étant parfois impactée par des rassemblements de «gilets jaunes» à proximité des échangeurs. La quatrième journée de manifestations des «gilets jaunes», fortement encadrée par les forces de l’ordre, s’est déroulée dans une ambiance relativement calme à Paris, malgré quelques tensions sur les Champs-Elysées.



Enquête judiciaire

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris suite à la fuite d’une note de service de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) concernant la journée de mobilisation des «gilets jaunes», selon des médias locaux. Le document a été diffusé sur internet vendredi dans la soirée.

La préfecture de police de Paris, qui a jugé cette fuite «inacceptable», a précisé que les informations divulguées ne concernaient qu’une partie du dispositif global : «En l’occurrence les équipes les plus légères et les plus mobiles qui ont vocation à rayonner rapidement sur l’ensemble du territoire».

L’enquête a été confiée à la Befti (Brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information) afin d’identifier l’origine de cette fuite. Afin d’éviter les violences du week-end dernier qui ont causé de graves dégâts, saccages et pillages, notamment à Paris, un dispositif de sécurité d’ampleur a été déployé pour la quatrième journée de manifestation hier avec 89.000 membres des forces de l’ordre sur l’ensemble du territoire dont 8.000 à Paris.