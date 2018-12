Conjoncture : Un accord salvateur

En s’accordant sur le principe d’une baisse de la production de pétrole de 1,2 million de barils/jour, (800.000 barils à l’actif des quatorze membres de l'Opep et 400.000 pour ses dix partenaires, dont la Russie), les pays producteurs, Opep et hors Opep, ont tenu le pari de sauvegarder l’équilibre du marché en permettant aux cours de remonter de 5%, à un peu plus de 61 dollars le baril. L’objectif de réduction, exemptant l’Iran, le Venezuela et la Libye, pour des raisons évidentes, et qui correspond à un peu plus de 1% de la production mondiale, devrait contribuer à freiner la chute des cours, qui ont desserré de 30% en deux mois, octobre-novembre, dans un contexte de surproduction. Et c’est à l’issue de deux jours de tractations tendues, que le cartel, qui pompe le tiers de la production mondiale de Brent est parvenu, avec ses partenaires, la Russie notamment, à un terrain d’entente, qui assurerait, le redressement des cours, et par la même occasion, et garantirait la sécurité de l’approvisionnement du marché. Les vingt-cinq pays réunis, en fin de semaine, à Vienne, et qui représentent la moitié de la production mondiale, sont allés à contre-courant des voies et analyses plutôt sceptiques, quant à un éventuel accord de baisse de la production au regard des pressions exercées par les Etats-Unis pour empêcher une telle option. Cette position des «25» qui est venue conforter le marché pétrolier, constitue aussi un message clair de la part des pays de l’Opep, sans exclure la Russie, en tant qu’acteur potentiel, et déterminant, à savoir qu’elle reste disposée à gérer toute éventuelle situation. Ce nouvel accord entre le chef de file du cartel pétrolier, qu’est l’Arabie saoudite, et la Russie, dont le rôle est primordial dans la conclusion de ce nouveau «pacte», démontre également, si besoin est, le niveau de maturité de l’Organisation par rapport aux risques qui pèsent sur le marché pétrolier et les enjeux qui caractérisent la phase à venir. Une phase qui nécessite un maintien des engagements des uns et des autres pour soutenir la stabilité du marché dans le sillage des engagements pris lors des réunions décisives d’Alger et, rassurer les investisseurs. Les propos du ministre de l'Energie et de l'Industrie des Emirats arabes unis, et président de la conférence de l'Opep, M. Suhail Mohamed Al Mazrouei, confirment ce nouveau tournant dans la conduite de la démarche de l’Opep en suggérant que l’Organisation et ses partenaires seront appelés à «changer la stratégie adoptée en juin 2018.» En fait, les fluctuations du marché pétrolier et ses variations au gré des évènements géopolitiques, démontrent que l'équilibre entre l’offre et la demande est difficile à atteindre et que tout consensus a son coût. Dans cette optique, l'Opep devra se réunir, en avril de l’année prochaine, pour évaluer l'impact de ces nouvelles mesures sur l’évolution des cours de l’or noir devant entrer en vigueur dès janvier 2019 et éventuellement aborder d’autres aspects liés à l’avenir de l’Organisation à la lumière des nouvelles donnes.

D. Akila