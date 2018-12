Salon international de lâ€™agriculture saharienne (AGROSOUF) : Investir dans lâ€™or vert

La troisième édition du Salon international de l’agriculture saharienne AGROSOUF 2018 se tiendra du 10 au 12 décembre 2018 à El Oued Complexe Taksebt. Organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), en coopération avec la Chambre d’Agriculture d’El Oued, ce Salon vise, entre autres, de mettre en exergue les potentialités existantes en matière d’agriculture saharienne ainsi que les mécanismes d’accompagnement de l’investissement dans le domaine, mais aussi d’encourager les investisseurs à se lancer dans ce créneau d’activité, notamment dans son segment agricole, dans le but d’accroître les superficies irriguées, de rechercher des mécanismes d’exportation de la production agricole, et ainsi de créer une ressource économique alternative aux hydrocarbures. En effet, l’agriculture saharienne a connu durant ces dernières années, un développement et une croissance considérable. Les potentialités et opportunités d'investissements sont énormes. On cite entres autres, les agrumes, les dattes, pommes de terre, et l'investissement dans la production animale et les arbres fruitiers. Dans un communiqué dont une copie nous a été transmise, les organisateurs du Salon ont souligné que des entreprises publiques et privées opérant dans différents domaines allant de la production, la fourniture, les matériels, les services, les infrastructures et les énergies et l’exportation des produits agricoles, vont prendre part à cette manifestation économique et ce dans l’objectif de rechercher les mécanismes susceptibles de développer l’exportation des produits agricoles dans les régions sahariennes. Il y a lieu de noter qu’en marge de cet événement, qui s’étalera sur trois jours, il a été prévu la présentation de communications-débats et d’ateliers, animés par des universitaires et des opérateurs économiques et experts, sur notamment la gestion moderne des exploitations agricoles et l’utilisation rationnelle des insecticides agricoles pour obtenir des produits de qualité éligibles à l’exportation, selon les organisateurs.

M. A. Z.