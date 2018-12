M. Abderrahmane Mebtoul, expert international : Â« Un baril entre 60 et 70 dollars convient Ã  lâ€™AlgÃ©rie Â»

«Avec un baril entre 60/70 dollars, l’Algérie peut s'en sortir», a estimé l’expert international, Abderrahmane Mebtoul. Il souligne, dans son analyse, que «les réserves de changes clôtureront entre 75/78 milliards de dollars à fin 2018, et un endettement extérieur faible inférieur à 7 milliards de dollars».

Dans une contribution, dont une copie nous a été transmise, il soutient que «pour relever les défis futurs, une nouvelle gouvernance s’impose», ajoutant : «L’Algérie a besoin enfin d’une nouvelle stratégie, s’adaptant au nouveau monde, fondée sur l’économie de la connaissance, de la confiance et du dialogue productif». S’agissant des prix du pétrole et de la réunion de l’OPEP et alliés, l’expert insiste sur l’attitude de l’OPEP devant les deux poids lourds hors OPEP à savoir les USA et la Russie. Il dira que face à cette baisse décidée à Vienne il y a lieu de noter que des 35% de la production commercialisée mondiale, il y a une dominance de l’Arabie saoudite avec 33% de la production». Quant à l’annonce de retrait du Qatar de l’OPEP à compter du 1er janvier 2019, il a précisé que «ce retrait aura un impact relativement faible puisque ne produisant que 648.000 barils/j et son quota à Vienne ayant été réduit à 618.000 barils/j, soit une différence seulement de 58.620 barils/j, qui est un montant physique faible». Toutes ces décisions, a-t-il dit, «ont un impact sur l’économie algérienne dont les recettes en devises proviennent à plus de 98% des hydrocarbures et dérivées, pour ne pas recourir au financement non conventionnel et ne pas diminuer les réserves de changes, selon le FMI, le prix du baril devrait tourner autour de 95/100 dollars». Évoquant la question du juste prix, il a souligné qu’il existe des divergences, entre petits producteurs à fortes populations, préconisant 75 et 80 dollars comme l’Algérie et le Venezuela, et d’autres gros producteurs 65 et 70 dollars comme la Russie 65 dollars et l’Arabie saoudite et 70 dollars pour les USA, Chine, Inde et Europe avec un prix entre 50 et 60 dollars, le prix d’équilibre souhaitable autour de 70 dollars, étant une utopie de prévoir un cours supérieur à 80 et 90 dollars, sauf très grave conflit au Moyen Orient.

Concernant, par ailleurs, les cours actuels, M. Mebtoul a indiqué qu’ils s’expliquent également du fait que «plusieurs pays OPEP et non OPEP, dont la Russie, n’ont pas respecté le quota décidé en décembre 2016 à Vienne». Il a ajouté que «les tensions actuelles entre l’Iran et l’Arabie saoudite ont engendré une mésentente au niveau de l’OPEP». Appuyant ses dires il a cité à titre d’exemple ce qu’a rapporté l’agence Reuters en octobre 2018, l’Opep a extrait 33,31 millions de barils par jour bpj, soit 390.000 bpj de plus qu’en septembre 2018 contre 33,11 millions de barils par jour bpj en novembre 2018, soit 160.000 bpj de moins qu’en octobre, mois marqué par la plus forte production du cartel depuis décembre 2016. Quant aux autres raisons de cette baisse des cours, l’expert a souligné qu’un prix supérieur à 60 dollars devrait entraîner l’entrée massive du pétrole et du gaz de schiste US dont les gisements marginaux, qui sont les plus nombreux, et deviennent rentables.

S’agissant du marché gazier, il a indiqué que l’Algérie devrait être attentive à toutes les stratégies gazières où sa part de marché vers l’Europe étant passée de 13% en 2007/2008 à 8% en 2017, avec la concurrence également de la Russie, de la Norvège et du Qatar dont la part de marché est passée de 2% vers les années 2000 à plus de 7% en 2017, concurrençant le GNL algérien.

M. A. Z.