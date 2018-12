M. Guitouni Ã©lu vice-prÃ©sident de lâ€™OPEP : Les cours de pÃ©trole en hausse

La Conférence de l'Opep a élu à l'unanimité, à Vienne, le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, au poste de vice-président de cette organisation à compter du 1er janvier 2019, a indiqué le ministère dans un communiqué. La Conférence de l'Opep a également élu à l'unanimité vendredi, au siège de l'Opep, le ministre vénézuélien du Pétrole, Manuel Salvador Quevedo Fernandez, au poste de président de cette organisation à compter du 1er janvier 2019, a ajouté la même source. Pour rappel, les pays Opep et non Opep participants à la Déclaration de Coopération, dont la Russie, ont annoncé vendredi dernier à Vienne une baisse commune de leur production de 1,2 million de barils/jour pour redresser les cours. Cet objectif sera réparti à hauteur de 800.000 barils/jour pour les quatorze pays de l'Opep et de 400.000 barils/jour pour ses dix partenaires, dont la Russie. La réduction, correspondant à un peu plus de 1% de la production mondiale, est destinée à enrayer la chute des cours, qui ont dévissé de 30% en deux mois dans un contexte de surproduction. Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse vendredi après l'annonce de cette décision : le Brent (pour livraison en février) a augmenté de 1,61 dollar pour clôturer à 61,67 dollars, tandis que le WTI américain (pour livraison en janvier) s'est apprécié de 1,12 dollar pour finir à 52,61 dollars.