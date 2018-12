DÃ©lÃ©gations du Conseil de la nation et de lâ€™APN Ã  Cracovie : rÃ©union sur les changements climatiques

Le Conseil de la nation prendra part, aujourd’hui à Cracovie (Pologne), à la réunion parlementaire de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24), organisée conjointement par l'Union interparlementaire et le parlement polonais. L'ordre du jour de cette réunion portera sur de nombreuses thématiques dont le développement et le renforcement des cadres juridique et réglementaire en tant qu'outils favorisant l'action climatique au niveau national et la création d'un cadre propice aux investissements dans les énergies renouvelables, ainsi que les instruments économiques dans les lois et politiques nationales en matière d'environnement. Le Conseil de la nation sera représenté, lors des travaux de cette réunion, par ses deux membres MM. Benali Benzaghou et Wahid Fadel.

L'Assemblée populaire nationale prendra part également à la réunion parlementaire internationale. La réunion parlementaire internationale, organisée conjointement par l'Union interparlementaire et le parlement polonais SEJM, se tiendra en marge de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24). Elle est composée des députés Nadia Labidi, Mohamed Djellab et Seddik Chihab.