Parlement arabe au Caire : Des parlementaires Ã  la deuxiÃ¨me lÃ©gislature

Une délégation du Conseil de la nation prend part depuis hier, aux travaux de la séance procédurale de la troisième séance de la deuxième législature du Parlement arabe (PA), au Caire. La délégation est composée de Aziz Bezzaz, vice-président du Conseil de la nation et membre du Parlement arabe et d’Abdelkrim Koraichi, membre du Conseil de la nation et membre du PA. A l’ordre du jour figurent l'élection de l’instance du bureau du PA, de ses vice-présidents, outre la tenue de réunions des commissions du PA. Les deux membres du Conseil de la nation prendront également part à une réunion consacrée aux présidents des Commissions politiques des Parlements arabes, en vue de débattre d'un rapport élaboré par le PA sur la situation politique dans le Monde arabe pour l'année 2018.