Annaba : Hommage au policier victime du devoir

L'association Radieuse a fait le déplacement à Annaba pour rendre un hommage posthume au policier Mohamed Nacer Ghedab, victime d'une agression mortelle alors qu'il accomplissait sa mission dans le cadre de la lutte contre la criminalité, et présenter ses condoléances à sa famille. Le président de la Radieuse, Chafi Kada et Nacer Benchiha, ainsi que les représentants de la sûreté de wilaya de Annaba, des notables, des citoyens et des supporters du club l'USM Annaba ont rendu un émouvant hommage au policier décédé et ont honoré sa famille au domicile familial dans la commune de Kheraza. Un trophée du mérite, un diplôme de reconnaissance et d'autres distinctions ont été remis la famille du défunt et ses enfants.

Les supporters de l'USM Annaba et tous ceux qui le connaissaient n'ont pas tari d'éloges sur son intégrité, sa compétence et son courage. Cette visite a été très appréciée par la famille : «Nous sommes sous le choc mais nous remercions Dieu car notre fils est mort pour l'Algérie. Nous remercions la direction générale de la Sûreté nationale pour son soutien ainsi que les autorités de Annaba".