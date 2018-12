Terrorisme dans la rÃ©gion MENA : Un souci majeur

L’université Alger 3 organise, depuis hier, un colloque international sur «les conditions actuelles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; problèmes et solutions suggérées», animé par des universitaires et des doctorants, à la faculté des sciences politiques et relations internationales.

A cette occasion, le recteur de l'université Alger 3, Rabah Cheriet, a déclaré à la presse que «l’organisation de ce colloque international a trait à l’évolution politique, économique et sociétale au MENA». Dans ce cadre, il a fait allusion à la richesse matérielle et immatérielle des deux régions, les ressources naturelles, la disponibilité de la main-d’œuvre jeune, précisant que «les pays puissants s’intéressent à ces deux régions, c’est pourquoi elles ne sont stables ni politiquement ni au niveau de la société».

Selon les intervenants, «le terrorisme au MENA représente un souci majeur dans les deux régions, dû à la fragilité du front interne et à la cupidité des pays capitalistes sur cette région».

D’autres intervenants ont précisé que «le mouvement populaire» a bouleversé la situation politique dans les deux régions avec la montée de «l’esprit contestataire», c’est pourquoi, les dernières tensions «deviennent plus aiguës». Dans ce cadre, les conférenciers sont unanimes à dire que «depuis la fin 2010, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) voit les conflits et l’instabilité politique augmenter sur fond de détérioration de sa situation économique en particulier. Difficultés économiques et conflit s’entretiennent mutuellement». De plus, «ce passage à vide a aggravé les déficits commerciaux et budgétaires, surtout dans les pays importateurs de pétrole».

S’agissant de la chute de certains régimes politiques, les intervenants ont mis en exergue le fait que «la faiblesse de l’Etat représente un vrai danger pour les pays limitrophes», notamment en «l’absence des institutions de la défense nationale, ce qui encourage le commerce informel».

Dans le même cadre, les participants ont mis en garde contre la ‘‘sous-estimation des idéologies, notamment politiques’’ car chaque appartenance politique a son importance dans la constitution du régime.

Hichem Hamza