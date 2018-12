Formation : Lâ€™ importance du journalisme numÃ©rique

«Le journalisme numérique : une nouvelle méthode du journalisme et de l’homme numérique». Tel est le sujet de la formation, organisée au profit d’un groupe des journalistes du Club de presse d’Ooredoo, qui bénéficient à chaque fois que l’occasion se présente des formations de haut niveau et dispensées par des formateurs de qualité.

De ce fait, l’opérateur de téléphonie mobile en Algérie poursuit son programme de formation dédié aux journalistes et professionnels des médias algériens en organisant, ce jeudi, la 64e session de formation de son Club de presse au niveau de son institut, sis à Tixeraïne (Alger).

Pour cette nouvelle session, Ooredoo a jeté son dévolu sur M’hamed Bitouri, un docteur en psychologie, expert à la Banque Mondiale et expert en Communication et en Ressources humaines. Il intervient régulièrement en qualité de coach pédagogique pour les doctorants en psychologie à l’Université de la Sorbonne (France) pour dispenser la formation qui a visiblement intéressé l’ensemble des journalistes présents dont une partie activait déjà dans le monde du numérique à travers des sites web d’information.

Dans son introduction, le Dr Bitouri a défini les principes du Journalisme assisté par ordinateur (JAO) qui est une nouvelle méthode de journalisme qui utilise notamment les outils numériques et le réseautage social et qui a bousculé les modèles économiques classiques. «Cette nouvelle forme de source d’informations constitue une véritable innovation qui donne un nouveau pouvoir à des individus grâce aux nouvelles technologies mobiles», a expliqué le conférencier, en présence de M. Ramdane Djezairi, Directeur opérationnel chargé des Relations Publiques et Médias à Ooredoo.

Le formateur a également indiqué que le journalisme numérique a un impact important sur le paysage de l’information qui connaît une réelle mutation grâce aux faibles barrières et la rapidité de diffusion qu’offrent ces outils technologiques.

Mohamed Mendaci