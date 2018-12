ONEM : Â« PrÃ©server lâ€™unitÃ© du pays Â»

Le secrétaire général de l’Organisation nationale des enfants des moudjahidine (ONEM), Khalfa M’barek, a mis l’accent, hier à Aïn Defla, sur l’importance de la transmission à la jeune génération des idéaux défendus par les moudjahidine et les chouhada pour préserver l’unité du pays, avant d’annoncer la tenue du Congrès national avant la fin de l’année. Intervenant dans le cadre du congrès régional des wilayas du centre, abrité par Aïn Defla, M. M’barek a indiqué que l’ONEM, porteuse du message de la Révolution de Novembre 1954, s’emploie à «transmettre aux jeunes les idéaux défendus par les vaillants moudjahidine et les chouhada, une action à même de renforcer l’unité du pays, ainsi que l’appartenance à la nation». «La responsabilité de l’organisation des enfants des moudjahidine est assurément des plus grandes dans la perpétuation des idéaux défendus par ceux qui sont tombés au champ d’honneur ainsi que par les moudjahidine dont les sacrifices ont permis au pays de recouvrer la liberté», a-t-il souligné. Tout en soutenant que l’ONEM «œuvre à la cohésion de la famille révolutionnaire», le SG de l’ONEM a exhorté les enfants des moudjahidine à «bannir l’individualisme et la course derrière les privilèges», les appelant à mettre l’intérêt de la nation au dessus de toute autre considération.

«Nos glorieux prédécesseurs ne se sont pas sacrifiés pour les intérêts matériels de ce bas-monde, ni pour s’accaparer les postes de responsabilité, mais pour que le pays fasse partie du Gotha des nations», a-t-il martelé. Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de faire preuve de vigilance et de mobilisation pour «déjouer les complots ourdis par ceux qui veulent ternir l’image de l’organisation et lui porter atteinte». «Les attaques dont nous faisons l’objet ne visent pas ma personne, car ma carrière est derrière moi, mais ciblent l’organisation dans son ensemble pour l’empêcher de mener à bien sa mission dans l’édification du pays», a-t-il soutenu. Evoquant la situation générale du pays, Khalfa M’barek s’est attardé sur le recouvrement de la paix et la sécurité, observant que cet état de fait est le fruit de la politique de réconciliation nationale initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

«Cet aboutissement, conjugué aux innombrables réalisations initiées grâce au programme du Président de la République durant près de deux décennies, ne peut qu’inciter l’organisation à le soutenir pour qu’il continue sa mission à la tête de l’Etat», a-t-il noté. A la fin des travaux de cette rencontre, M. Khalfa a annoncé la tenue du Congrès national avant la fin de l’année, assurant qu’en sus de la désignation d’une Direction nationale et d’un Conseil national, ce congrès s’emploiera à faire part de propositions d’ordre sociale, politique et économique.

Au total, dix wilayas du centre (Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès, Alger, Blida, Médéa, Tipasa, Tissemsilt, Chlef et Aïn Defla) ont pris part à cette rencontre abritée par l’Office des établissements de jeunes de Aïn Defla.