El-islah : Â« se concentrer sur lâ€™intÃ©rÃªt national Â»

Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a appelé hier à Constantine, à «dépasser les différends politiques et idéologiques, et œuvrer à rassembler les Algériens autour de l’intérêt national». «L’heure est au rassemblement, au patriotisme, et à la conjugaison des efforts pour la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, loin des divisions et autres controverses politiques et idéologiques», a considéré Ghouini, lors d’une rencontre avec les cadres et militants locaux. le président du mouvement El Islah, qui a appelé à «consolider le front intérieur en préservant la sécurité et la stabilité nationales pour faire face aux dangers guettant l’Algérie», a plaidé pour une «cohésion nationale impliquant tous les Algériens au service du pays». La priorité du mouvement El Islah est de «préserver le pays et ses acquis», a ajouté M. Ghouini, appelant à soutenir les efforts du développement national en cours dans les différents domaines économique, diplomatique, sécuritaire et social entre autres. A ce titre, M. Ghouini qui a salué les cadres et les responsables de l’Etat qui oeuvrent continuellement défendre le pays et ses projets de développement, a indiqué que sa formation politique opère dans une approche privilégiant «l’intérêt national loin des ambitions politiques restreintes». Réaffirmant le soutien du mouvement El Islah au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour la poursuite du processus de développement, M. Ghouini a précisé que son parti, à travers cette position veut «consolider et préserver l’œuvre de stabilité et de développement mené jusque là par le chef de l’Etat». Au terme de son intervention, M. Ghouini est revenu sur le phénomène de l’immigration clandestine qui «continue de mettre en péril la vie de centaines de jeunes Algériens», un phénomène, a-t-il ajouté que «le mouvement El Islah s’emploie à étudier pour essayer de dégager des solutions». Cette rencontre a été précédée par une réunion à huis clos au cours de laquelle il a été procédé à l’élection du responsable local du Conseil de la Choura et le président du bureau local du parti.