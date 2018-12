A quelques mois de la prÃ©sidentielle : Les partis investissent le terrain

À quelques mois de l’élection présidentielle de 2019, la scène politique nationale s’anime de plus en plus. Conscients de l’importance de cette échéance électorale, des partis investissent le terrain.

C’est le cas du FFS qui a affirmé, hier, par la voix de son premier secrétaire, Hadj Djilani Mohamed, au sujet de l’élection présidentielle, que «c’est le conseil national qui aura à trancher sur cette question», précisant que «le climat politique ne nous laisse pas parler de la présidentielle, mais plutôt des combats politiques sur le terrain notamment des associations dont le FFS partagent les luttes».

Pour sa part, la présidente du Parti de l’équité et de la proclamation (PEP) a appelé depuis Guelma à une implication «effective» des citoyens dans la vie politique. Mme Naïma Salhi a plaidé pour «la sensibilisation des citoyens aux questions sociales et politiques» et estimé que la conjoncture actuelle impose «l’implication des citoyens dans la vie politique et le militantisme». En revanche, au mouvement Ennahda, on a procédé au changement de la direction avec l’élection d’un nouveau Secrétaire général en la personne de Yazid Benaïcha en remplacement de Mohamed Douibi. Le nouveau SG a mis l’accent sur l’impératif de «préserver» la cohésion du mouvement qui détient, selon lui, des «propositions» et des «projets». «Nous nous engageons à élargir la base militante du mouvement et à resserrer les rangs, tout en réhabilitant la formation politique. Nous allons veiller également à participer aux différentes échéances électorales», a affirmé Yazid Benaicha, cité par l’APS, appelant dans ce contexte à «ouvrir des espaces de dialogue et à créer des conseils spécialisés, tout en tirant profit des compétences et des capacités des partis».

A noter que les travaux de cette session on vu l’adoption de la composante des membres du nouveau conseil consultatif issu du 6e congrès du mouvement et l’élection de Tahar Habchi à la tête conseil.

Salima Ettouahria