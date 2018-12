RÃ©union aujourdâ€™hui de lâ€™instance de coordination de lâ€™alliance prÃ©sidentielle : Poursuite de lâ€™Ã©laboration dâ€™un programme unifiÃ©

L’instance de coordination de quatre partis de l’Alliance présidentielle se réunira, ce matin au siège du RND à Alger. Cette concertation s’inscrit, dans le cadre d’un processus d’élaboration d’un programme unifié, en prévision de la prochaine élection présidentielle.

Outre les cadres du RND dont le siège national accueille cette réunion, prendront part à celle-ci des représentants de la direction du FLN, du MPA et de TAJ. Ce qui caractérise d’emblée cet événement, c’est surtout le fait qu’elle intervient quelques jours après la très médiatisée initiative lancée par le président du parti TAJ, Amar Ghoul qui appelé la semaine dernière à l’organisation d’une conférence nationale sous le patronage du Président de la République. La proposition de M. Ghoul s’ajoute à une série initiatives formulées par des chefs de parti composant la classe politique, qui a tendance à s’animer au fur et à mesure que s’approche le rendez-vous du scrutin présidentiel. Assurément, le parti TAJ qui n’a eu de cesse de revendiquer sa vocation de parti rassembleur aspire à travers son initiative à instaurer les conditions les plus optimales possibles assurant le bon déroulement de la présidentielle. Qu’en sera-t-il de l’écho qu’a suscité sa proposition auprès du reste des partis composant l’alliance présidentielle ? Des éléments de réponses à cette question peuvent être recueillis lors de la réunion d’aujourd’hui, au siège du RND. La même proposition où il est question de l’organisation d’une conférence nationale où les participants parmi les responsables de la classe politique seront appelés à mettre de côté leurs divergences et œuvrer en faveur d’un consensus national. Celui-ci obéit à l’idée de relever les défis de l’heure en rapport notamment avec la dynamisation de la vie économique du pays, la préservation, voire la promotion des acquis sociaux consacrés sous la gouvernance du Président de la République ainsi que l’urgence de faire face à des maux menaçant la stabilité de la société et son devenir, à l’exemple du trafic de drogue et de la corruption. Rien d’étonnant de surcroît de voir l’initiative du parti TAJ, placée sous l’égide du Président de la République, qui a mis en avant l’appel du Chef de l’Etat dans son message du 20 août dernier à la constitution d’un front national pour la consécration des mêmes objectifs tout juste évoqués. sur un autre volet, rappelons que la dernière réunion de l’instance de coordination de l’alliance présidentielle a eu lieu le 18 novembre dernier au siège du FLN. Les participants à cette rencontre se sont mis d’accord à «œuvrer ensemble, à l’élaboration d’un programme d’action unifié, en prévision de la prochaine élection présidentielle» avait-on noté dans un communiqué conjoint où il a été réitéré le principal objectif gagé de cette coordination à savoir «garantir la réussite du prochain rendez-vous électoral».

Karim Aoudia