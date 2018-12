Projet de loi portant rÃ¨glement budgÃ©taire de 2016 : consommation apprÃ©ciable des dotations

Lors de son audition par la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a souligné que «le secteur a réalisé plusieurs projets et infrastructures en 2016, en dépit des difficultés d'ordre financier, technique et administratif qu'il a rencontré», citant dans ce cadre, la réalisation de plusieurs projets notamment en matière de mobilisation des eaux, d’alimentation en eau potable, d’irrigation et d’assainissement sanitaire.



Resource en eau : « Une grande dynamique, en dépit des difficultés. »



Faisant un rappel de toutes les réalisations, le ministre notera que celles-ci ont permis au secteur de réaliser des indicateurs positifs en 2016, avec un taux de 98% pour le raccordement au réseau d'eau potable et de 90% au réseau d’assainissement. Il précise que la moyenne journalière d’approvisionnement des citoyens en eau potable a atteint 180 litres au moment où le taux de remplissage des barrages était élevé à 56%.

Il faut savoir qu’en ce qui concerne l’alimentation en eau potable (AEP), il a été enregistré la réception de pas moins de 1550 km de canaux de distribution au niveau de différentes wilayas, d'un réseau de distribution de 2.990 km, trois transferts d'eau d'une longueur de 190 km, outre la réception de 244 réservoirs d'une capacité de 230.640 m3 dans différentes wilayas. D’autre part, s’agissant des barrages, le ministre a rappelé la réception du barrage d'Ouldjet Mellegue (Tébessa) d’une capacité de 156.4 millions/m3 et 107 puits d’une capacité de production dépassant les 128 millions m3/an destinés à l’amélioration de la distribution de l’eau potable au profit des citoyens.

L’on retient par ailleurs la délivrance de 522 km de réseaux d’assainissement à travers différentes régions ainsi que la réception, en 2016, de quatre stations d’épuration des eaux usées d’une capacité de traitement globale de 450.000 équivalent/habitant (EH) et de six projets de collecte d'eaux usées et de prévention contre les inondations. Enfin et pour ce qui concerne l’irrigation agricole, quatre projets ont été réalisés, dans ce cadre, pour les grandes surfaces irriguées d’une superficie globale de 10.024 hectares. Passant ensuite à la question du budget fonctionnement alloué à son secteur en 2016, qui était de l’ordre de 17,616 milliards DA, le ministre a relevé que 7,878 milliards DA ont été consacrés aux dépenses de fonctionnement central, 8,374 milliards DA aux services décentralisés, et 1,36 milliards DA pour les activités ayant trait à l’environnement. Poursuivant ses propos, le ministre a rappelé que son secteur avait bénéficié, au titre de l’exercice 2016, d’une autorisation de programme chiffrée à 183,845 milliards DA, dont 99 milliards DA destinés au nouveau programme et 84,845 milliards DA à la réévaluation des programmes en cours. «Pour ce qui est de la mobilisation des eaux, note M. Necib, 72 forages profonds d'une capacité de production de 42,3 millions m3/an ont été réalisés, quatre études préliminaires ont été réalisées pour les projets d'étude de faisabilité, de réhabilitation des barrages et l'entretien de leurs équipements, en sus des études d'expertise et de constat». Pour les besoins de l’AEP, il a été procédé à la réalisation de 45 réservoirs d'une capacité de 69.460 m3, de 427 km de canalisations principales et de 780 km de réseaux de distribution. Le ministre qui s’est aussi longuement exprimé à propos de la question de l’irrigation agricole a annoncé l'entame de quatre travaux d'équipement de Grands périmètres d'irrigation d'environ 12.000 hectares. Il s’agit en l’occurrence du projet du périmètre irrigué de Zit El Anba (Skikda) sur une superficie globale de 4.500 ha, du réaménagement du périmètre d'irrigation agricole de Tagharist (Bejaïa) d'une surface globale de 1.000 ha mais également de l'équipement du périmètre plateau de Mostaganem sur 6.000 ha. En somme, le secteur des ressources en eau avait bénéficié, en 2016, d'une enveloppe budgétaire globale de 291 milliards DA, dont 169 milliards DA avaient été consommés. Ce qu’il faut mettre en relief surtout c’est que ce secteur avait connu «une grande dynamique, depuis 1999, à travers les investissements réalisés ou en cours, tout en accordant une grande importance à la gestion de proximité du service public d'eau et à l'entretien continu des moyens et équipements».



Les dotations affectées au secteur du Travail consommées à hauteur de 92%



«Les dotations allouées au secteur du Travail se sont élevées, en 2016, à 226,4 milliards DA, dont un total de 209,9 mds DA a été consommé, soit un taux de 92% «, a déclaré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. M. Mourad Zemali qui s’exprimait devant la Commission du budget et des finances de l'APN, lors d'une séance consacrée à l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2016, a aussi souligné que «le versement des cotisations du personnel, concernant les salaires et les primes, avait été effectué de manière régulière et légale et qu'aucun dysfonctionnement n'avait été relevé, pendant l'exercice 2016, envers la CNAS», précisant qu'aucune dette ne subsiste envers cette caisse», y compris la période qui s'étale jusqu'à fin 2015».

Le ministre qui a appuyé son exposé par des chiffres a imputé le recul « sensible» enregistré en 2015 et 2016 dans les projets réalisés dans le cadre du soutien à l’emploi des jeunes, à «l’orientation des investissements vers des projets à forte valeur ajoutée, générateurs de richesse et créateur de nouveaux postes, comme c’est le cas pour l’agriculture, l’industrie, la pêche, les services, le tourisme et l’artisanat ; des secteurs auxquels l’Etat a porté un intérêt particulier», met en avant le ministre. L’on saura aussi que dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), il a été procédé en 2016 à l'installation de pas moins de 68.188 jeunes primo demandeurs d'emploi dans le secteur économique et 4.099 autres dans le secteur administratif, portant ainsi le total des installations à 68.287. Le ministre signale d’autre part que « le nombre de projets financés, en 2016 —par les dispositifs, Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et la Caisse nationale de l’assurance chômage (CNAC)— sont de l'ordre de 6.771 projets en agriculture et 2.985 en industrie, contre 65 dans le domaine des transports.



Culture : plusieurs structures réceptionnées



Le budget fonctionnement du secteur de la Culture, au titre de l'exercice 2016 était à près de 16 milliards DA.

C’est ce qui ressort notamment de l’exposé fait par le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN).

«L'exercice 2016 a été marquée par la décision du gouvernement portant plafonnement des dépenses du budget du secteur défini par la loi de finances à plus de 19 milliards DA, ce qui a engendré une forte baisse estimée à plus de 2,650 milliards DA pour s'établir à concurrence de 16 milliards DA», a déclaré le ministre lors de cette réunion consacrée, faut-il le rappeler, à l'examen du projet de loi de règlement budgétaire de 2016.

«Le budget alloué au secteur en 2015 s'élevait à 25 milliards DA», a rappelé le ministre tout en faisant remarquer à cet égard, que le recul par rapport à 2015 est de près de 9 milliards DA.

Poursuivant ses propos, il affirme que « l'année 2016 avait connu des difficultés financières dues principalement à l'entrée en vigueur de la décision du gouvernement relatif au gel d'une partie importante des opérations enregistrées dans la nomenclature d'équipement du secteur (...) ainsi qu'à la réduction du budget de fonctionnement». Aussi et tout en signalant que le secteur qu’il dirige avait alors «œuvré à limiter les retombées de cette situation financière à travers nombre de mesures visant à réduire les dépenses», il citera notamment dans ce même contexte, «le regroupement de certaines institutions culturelles publiques, le gel du recrutement dans les institutions du secteur et la réduction du nombre des festivals et autres manifestations».

Lors de cette année de 2016, le nombre des festivals organisés avait baissé de 176 à 83. M. Azzedine Mihoubi souligne, cependant, que durant cette même année de 2016, le secteur de la Culture a réceptionné nombre de structures à l'image de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, deux théâtres régionaux à Mostaganem et à Djelfa, un complexe culturel à Adrar et deux salles de cinéma à Bouira et à Mascara.

Synthèse de : S. G.