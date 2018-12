Habitat : Distribution de 60.000 logements au niveau national

Quelque 60.000 logements de différents types, dont 20.000 du programme location/vente (AADL), seront distribués au niveau national, jusqu’à la mi-janvier prochain, a annoncé, hier à Mostaganem, le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Lors d'une cérémonie de remise symbolique des clés de 326 logements publics locatifs (LPL) et de location/vente AADL et de 500 affectations d’aides à l’habitat rural (25 communes), le ministre a souligné que les opérations de distribution lancées samedi se poursuivront aux mois de décembre et janvier, ce qui confirme l’engagement du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika à garantir des conditions de vie décentes aux citoyens. Jusqu’au 15 janvier prochain, 10.000 logements AADL seront distribués à Alger, 4.000 autres à Oran, 1.000 à Relizane, 970 à Sétif, 900 à Mila, 450 à Saida, 274 à Bordj Bou Arréridj et 900 à Chlef, Tiaret, Tissemsilt et autres wilayas, a annoncé M. Abdelwahid Temmar. Le ministre a procédé, lors de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, à la pose de la première pierre de construction de 1.500 logements dans le cadre du programme du logement promotionnel aidé (LPA) dans sa nouvelle formule. Ce programme, qui comprend aussi 360 logements promotionnels et 28 espaces commerciaux, sera réalisé par 28 entreprises dont deux publiques, selon les explications fournies par les responsables du secteur de l’Habitat de la wilaya de Mostaganem. Concernant la nouvelle formule LPA, M. Temmar a souligné que le texte réglementaire régissant ce programme est susceptible de traiter des dysfonctionnements enregistrés par l’ancienne formule et les éviter à l’avenir. Ce nouveau texte permet de contrôler les comptes qui passent par la Caisse nationale du logement (CNL) et le versement des dus des promoteurs suivant les taux d’avancement des projets, a-t-il indiqué. La wilaya de Mostaganem a bénéficié, selon M. Temmar, de programmes complémentaires au titre de l’exercice en cours et de nouveaux programmes d’habitat pour l’année prochaine dont 2.205 logements AADL, 1.500 LPA, 1.900 aides à l’habitat rural et 300 à 500 logements publics locatifs destinés au relogement dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire (RHP). Une enveloppe financière d'un milliard DA sera consacrée l’année prochaine à l’aménagement externe de 8.000 nouveaux logements, une autre de 200 millions DA pour l'habitat rural groupé, en plus de 500 millions DA à l’amélioration urbaine dont 200 millions DA à l’aménagement de pistes et l’éclairage public dans les zones rurales, a-t-on fait savoir.

----------------------------

Grand intérêt de la part de l’Etat

Après la consommation intégrale de son enveloppe budgétaire, en 2016, le secteur de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a bénéficié de ressources supplémentaires. L’annonce a été faite jeudi par le premier responsable de ce secteur, M. Abdelwahid Temmar, qui a mis en avant le «grand intérêt» accordé par l'Etat pour garantir le logement au citoyen. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville qui avait présenté un exposé devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire de 2016, a indiqué que «les affectations budgétaires finales allouées en 2016, au titre du budget de fonctionnement, étaient de l'ordre de 21,34 milliards de dinars. Ces affectations budgétaires étaient réparties sur les services centraux (1,24 milliards de dinars) et les services extérieurs (20,10 milliards de dinars)». L’on apprendra par ailleurs que les dépenses à la clôture de l'exercice financier 2016 ont atteint une valeur de 19,50 milliards de DA, soit un taux de 123%, contre 78,6% en 2015. Lors de cette séance —sous la présidence de M. Toufik Torch et en présence du ministre des Relations avec le parlement, Mahdjoub Bedda— le ministre de l’Habitat a qualifié la hausse en matière de consommation des enveloppes budgétaires en 2016 de «notable», mettant en avant qu’elle est supérieure de «+ 13% par rapport à 2015».

Pour ce qui concerne le budget d'équipement, il faut savoir que «l'ensemble des affectations finales mobilisées fin 2016 étaient de 927,59 milliards DA dont 505,2 milliards DA destinés au Fond national du logement (FONAL) et 422,57 milliards DA pour le budget d'équipement». Remarque importante à mettre en exergue par ailleurs, les crédits plafonnés s'élevaient à 355,36 milliards DA, alors que le solde restant jusqu'au 31 décembre 2015 est estimé à 295,68 milliards. Evoquant la consommation des crédits octroyés jusqu'au 31 décembre 2016, le ministre a indiqué qu'elle avait atteint 414,29 milliards DA, soit 116,60% du montant global de consommation plafonné, fixé à 355,36 milliards de dinars.