Production cÃ©rÃ©aliÃ¨re : Vers une augmentation Ã  90 millions de quintaux

La production nationale des céréales, réalisée durant la campagne 2017-2018, a atteint un niveau record de plus de 60 millions de quintaux. Et suite à ces résultats probants, les services du département de l’Agriculture ambitionnent de faire mieux, lors de la saison agricole actuelle, et de «revoir à la hausse l’objectif pour atteindre les 90 millions de quintaux», a déclaré le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Kamel Chadi a fait savoir en effet que la tutelle s’attelle à doubler la production céréalière ou au moins atteindre une production de 90 millions q à l’exercice 2018-2019, en cas de conditions climatiques similaires à la saison écoulée, et appelé les responsables au niveau des directions des services agricoles à «sensibiliser» les agriculteurs à l’importance de suivre le processus technique de la céréaliculture, qui a, selon lui, un «grand» rôle dans l’augmentation de la production et de «respecter» les consignes des cadres des instituts et centres nationaux spécialisés en matière de l’utilisation des engrais, l’irrigation d’appoint et de désherbage. «Toutes les mesures ont été prises, en vue d’améliorer la production, dont la fourniture de semences, d’engrais et la mobilisation de différents moyens de soutien», a-t-il déclaré à l’APS, à l’occasion de la rencontre régionale d’évaluation de la campagne labours-semailles, tenue à Tiaret. Notons, à ce propos, la disponibilité de plus de 2,5 millions de quintaux d’engrais. Poursuivant ses propos, le responsable a rappelé que le ministère tend à l’extension des terres irriguées de 263.000 hectares, à 600.000 ha, et l’exploitation de 125.000 ha de terres en jachère pour la culture de légumineuses. Selon M. Chadi, l’exploitation de ces terres pour la production de lentilles et de poix chiches peut «assurer» à l’Algérie à court terme une autosuffisance, et, par conséquent, «réduire» la facture d’importation de ces produits. Il a également affirmé que le ministère accorde une importance à cette filière, en réservant 3,5 millions ha pour la céréaliculture, dont 1,3 million ha ont été cultivés à ce jour, et indiqué que cette superficie est extensible après les mesures de récupération du foncier agricole ayant touché 300.000 ha. Par ailleurs, et dans le domaine d’investissement agricole, le SG du ministère de l’Agriculture a évoqué un partenariat entre acteurs des secteurs public et privé, pour réhabiliter 17 fermes en situation catastrophique, dont on attend les résultats dans les prochaines années. S’agissant du foncier agricole, il a indiqué que le département de Bouazghi a pris des mesures pour régulariser la situation du foncier, en l’accordant à celui qui a fait ses «preuves» dans le travail de la terre et autres de reconversion de droit de jouissance en concession, dont le taux d’avancement de l’opération a dépassé les 95%.

En vue de parvenir à la sécurité alimentaire, le ministère de l’Agriculture a défini une stratégie qui se projette en un ensemble d’objectifs cohérents et de ressources destinées à promouvoir les activités agricoles. Il estime donc nécessaire l’adoption des choix stratégiques qu’il détaille dans la réorganisation de la politique du secteur sur la base du recentrage des objectifs opérationnels, la mise en place d’un environnement incitatif et sécurisant, le renforcement des capacités de transformation, de conservation et de stockage, entre autres.

Il y a lieu de souligner que l’objectif des pouvoirs publics est de tripler la production céréalière d’ici quelques années. Les résultats encourageants sont dus à plusieurs facteurs, avec, à la clé, des moyens matériels et humains mobilisés, et le suivi «rigoureux» effectué par les cadres du secteur à tous les niveaux, pour «l’amélioration» des conditions du déroulement de la campagne. Selon le ministère, l’Algérie est en train de réussir le pari de l’autosuffisance en matière de production céréalière. En témoignent les statistiques qui font état, pour la campagne de 2017-2018, de 115.000 hectares d’emblavures (terre ensemencée de blé ou d’une autre céréale), contre 77.113 ha pour 2015-2016, soit un accroissement de 49%, alors qu’en 2008, la superficie était de 61.211 ha. En matière de production céréalière, la collecte au niveau des Coopératives de céréales et de légumes secs a atteint 27 millions de quintaux, contre 16,1 millions q, lors de la campagne écoulée, soit une augmentation de 67%.

Sarah A. Benali Cherif