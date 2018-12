MarchÃ© des boissons : La production locale couvre 98% des besoins

C’est à l’occasion de la 3e Rencontre scientifique internationale, tenue hier à l’École supérieure des sciences de l’aliment et des industries agroalimentaires (ESSAIA) à El- Harrach, que le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie et des Mines. Abdelaziz Guend, a annoncé la prochaine publication des textes juridiques sur la réglementation technique de la filière boissons.

M. Guend, qui s’exprimait sur «les aspects juridiques liées à la filière boisson» en Algérie, a reconnu l’existence «d’une concurrence déloyale, et d’un marché parallèle» qui impacte lourdement sur le développement de cette filière, «condamnée, dans de telles conditions, à une stagnation».

Face à un parterre de représentants d’entreprises, le DG de la compétitivité industrielle explique que «plus de concurrence amènerait certainement aux démarches de qualité et à plus d’innovation», comme enjeux futurs à affronter.

Le mot d’ordre, lors de cette rencontre, était «l’innovation, pour maîtriser toute la chaîne de production», où l’intervenant suggéré l’intégration de méthodes de management, en vue de réaliser un équilibre entre «une économie d’énergie, le respect de l’environnement, et surtout le respect de droits des consommateurs», qui resteront toujours aux centres des intérêts, et des producteurs et des pouvoirs publiques.

Pour une filière plus compétitive, la réglementation s’impose impérativement, selon M. Guend, qui lance le mot que certains peuvent qualifier de tabou : «une réglementation protectionniste». Ce dernier explique que pour «se positionner dans une dynamique d’exportation, et conquérir les marchés extérieurs, il faut renforcer les acquis, et préserver l’industrie locale», et ainsi de «se tourner résolument vers l’innovation», mais, avant cela, l’opérateur économique doit prendre conscience de la nécessité de faire en sorte que ses produits soient certifiés, analysés et inspectés, conformément aux standards internationaux», a-t-il préconisé.



1.767 producteurs enregistrés dans le fichier des registres du commerce, avec une croissance annuelle estimée à 8%



Présent également, lors de cette rencontre, le président de l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB), Ali Hamani a déclaré qu’«avec 1.767 producteurs enregistrés dans le fichier des registres du commerce, avec une croissance annuelle estimée à 8%», la filière des boissons est considérée, actuellement, parmi les plus dynamiques dans l’industrie agroalimentaire, car «elle contribue à hauteur de 7% dans ce segment de l’industrie agroalimentaire, néanmoins, en 2017-2018, une régression de 2 à 4% a été enregistrée», mais le plus important à valoriser est «la couverture par les producteurs algériens de 98% des besoins de la consommation nationale».

Avec un chiffre d’affaires de 260 milliards de dinars, contre 45 milliards de dinars en 2008, la filière des boissons assure, selon M. Hamani, entre «20.000 poste d’emploi directs et 60.000 indirects».

Ce dernier assure que les chiffres seront «plus exacts et plus actualisés, avec la mise en place, par les services du ministère du Commerce, d’une base de données numérique du registre du commerce électronique».

Le représentant des opérateurs a déclaré que «les producteurs se sont engagés à réduire le taux de sucre dans les boissons mises sur le marché», dans une démarche «de responsabilité sociale» illustrée par le slogan «Buvez tranquille». Mais pas que ça, «car l’objectif en matière de production «réside dans l’élévation des standards de qualité et de contrôle sanitaire», a-t-il affirmé.

Ont pris part à cette rencontre, un groupe de chercheurs, d’experts et surtout de différents acteurs et opérateurs et professionnels du secteur, algériens et étrangers.



Les nouvelles technologies au service de la qualité



Les intervenants ont mis l’accent sur plusieurs points liés à cette industrie, notamment les normes de sécurité des procédés de fabrication, le management de la qualité, les nouvelles technologies et innovation en termes de conditionnement et de formulation.

Une communication particulièrement intéressante, pour les étudiants de cette école, était celle présentée par M. Bertrand Chargé, représentant de la société Krones. Ce dernier a axé son intervention sur «Les technologies de conditionnement des boissons», pour expliquer que les nouveaux procédés de production hautement avancés ont permis à cette industrie de venir à bout de toutes les problématiques liées aux différents facteurs physiques, microbiologiques qui abîment les boissons, grâce aux méthodes innovatrices en matière de pasteurisation, et de solutions de stérilisation».

Tahar Kaïdi