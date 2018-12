Industrie pharmaceutique : Une croissance de 17% ces derniÃ¨res annÃ©es

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a révélé, vendredi à Alger, qu’il existe actuellement 175 unités de production pharmaceutique, dont 92 qui produisent exclusivement des médicaments, et confié que pas moins de 354 projets sont en cours de réalisation, dont 74 qui sont à un stade très avancé de la production.

S’exprimant, lors des 2es Journées de l’industrie pharmaceutique algérienne (JIPA), organisées par l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP), le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, a affirmé que ces unités fabriquent des médicaments «innovants et biotechnologiques», et d’autres qui sont destinés pour le traitement du cancer. «Ces unités pharmaceutiques produisent également quelque 2.500 classes de médicament, soit l’équivalent de 60% du total des médicaments enregistrés en Algérie», a-t-il ajouté. À ce propos, le ministre a justifié l’essor de l’industrie pharmaceutique dans notre pays aux «facilitations» accordées par l’État, à l’instar de l’octroi des assiettes foncières pour la création des usines et l’interdiction de l’importation des médicaments fabriqués localement.

Dans ce même sillage, et pour illustrer l’importance qu’accorde le gouvernement à l’encouragement de cette jeune industrie nationale, M. Hasbellaoui a rappelé que la nouvelle loi sanitaire, à travers notamment son article 206, démontre «l’appui et la protection de l’industrie pharmaceutique par les pouvoirs publics, et ce à travers la prise de mesures incitatives».

Il affirme que c’est grâce à la politique adoptée dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, que l’Algérie a réussi, selon lui, à couvrir 53% de ses besoins nationaux en termes de valeur, d’autant plus que dix producteurs nationaux sont parvenus à exporter vers le continent africain, voire vers d’autres pays, indiquant, à cette même occasion, que notre pays deviendra un «pôle pharmaceutique par excellence» en matière de médicaments en Afrique, s’il reste sur cette même cadence de production.

Le ministre de la Santé a révélé, par ailleurs, que son département s’attelait à l’élaboration des textes d’application de la nouvelle loi sanitaire en la matière, et appelé, à cette occasion, les participants à cette rencontre à soumettre leurs recommandations au ministère, en vue d’en faire, à terme, une «feuille de route» dans la Stratégie nationale d’encouragement de l’industrie pharmaceutique en Algérie. Pour sa part, le président de l’Union nationale des opérateurs de pharmacie (UNOP), Abdelouahed Kerrar, a précisé que l’industrie pharmaceutique en Algérie a réalisé une croissance de 17%, durant ces dernières années», un taux «non atteint par d’autres secteurs», passant de 473 millions de dollars américains, en 2008, à près de deux milliards de dollars, en 2017. Selon le responsable, ce progrès a été rendu possible, grâce aux efforts considérables consentis par les investisseurs dans ce domaine, outre le soutien important accordé par les autorités publiques à l’industrie pharmaceutique, notamment à la faveur de la décision de 2008 portant sur «l’interdiction d’importation de médicaments produits localement. L’État a pu, grâce à ce progrès, réduire la facture d’importation des médicaments à 2 milliards de dollars américains, au lieu de 5 milliards de dollars en 2018».

En vue de réduire la dépendance aux laboratoires étrangers, les autorités publiques se sont fixé comme objectif d’atteindre «70% de couverture des besoins nationaux en médicaments, en développant la production locale de tous les types de médicaments», a ajouté le responsable.

Sami Kaïdi