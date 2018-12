Travaux publics : DÃ©velopper une Ã©conomie diversifiÃ©e

Le Symposium international sur la translogistique, le transit et l’entreposage de marchandises (SITTEM), rendez-vous incontournable des professionnels de la logistique, de l’investissement et de l’économie, a ouvert, hier, ses portes, au Centre international des conférences d’Alger, sur la thématique «La Chine, partenaire économique majeur de l’Algérie».

Cette thématique vient mettre en avant la participation de l’Algérie au projet chinois de la «Route de la soie». Une initiative stratégique par le fait qu’elle aide, via des investissements, au développement des économies des pays partenaires de la Chine.

Les discours d’ouverture énoncés respectivement par la présidente du SITTEM et par le ministre des Travaux publics et des Transports ont indiqué que ce rendez-vous a pour objectif de «sensibiliser» les opérateurs économiques sur l’importance des missions et des réalisations, aussi nombreuses qu’essentielles, du gouvernement aux efforts immenses consacrés pour doter l’Algérie d’infrastructures de base «modernes», «performantes» et «sûres», suscitant l’admiration des investisseurs étrangers, notamment la Chine mais aussi des ponts créés pour «favoriser», «encourager» et «accompagner» les échanges commerciaux internationaux. Dans son allocution d’ouverture, Abdelghani Zaâlane a souligné que cet évènement est une «nouvelle» occasion pour les acteurs des secteurs du transport et de la logistique pour exposer les différentes réalisations, échanger les expériences, rechercher de nouveaux partenariats dans tous les secteurs pour «renforcer» les capacités nationales et acquérir de nouveaux marchés sur le plan continental et international, avec une attention particulière pour le marché africain.

Il précisera que «le secteur des transports et de la logistique est un secteur sensible dans la vie économique et sociale de par le monde et un outil très important pour dynamiser les activités économique et commerciale». Pour améliorer la concurrence dans ce secteur, le ministre indiquera que son département a tracé, dans le cadre du plan du gouvernement, et en application du programme du Président de la République, de nombreux plans ont été mis en place pour «booster» la qualité du service et développer le secteur qui se veut un nerf névralgique de l’économie de notre pays. Il ajoutera également qu’un plan national a été élaboré pour «développer» les parcs et les plateformes logistiques afin de résoudre les problèmes rencontrés au niveau des ports, particulièrement le problème des «conteneurs en souffrance» et les entrées et sorties des navires des quais.

En application de ce plan, des instructions précises ont été données pour la prise en compte du système logistique au niveau de toutes les infrastructures routières et de transports pour «faciliter» le transport des marchandises à moindre coût. Il donnera comme exemple le port du Centre de Cherchell (Tipasa) qui sera doté d’une plateforme logistique et trois zones industrielles qui seront reliées directement avec une ligne ferroviaire, l’autoroute Est-Ouest et la Route nationale 1. D’autres plateformes de même type seront réalisées tout au long de l’autoroute sus citée.



Vers une forte baisse du coût de la logistique de transport des marchandises à l’horizon 2025



A cet effet, le coût de la logistique de transport des marchandises en Algérie devrait connaître une forte baisse d’ici à 2025 dans le but de réduire le coût final des produits, a indiqué le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

Le coût de la logistique de transport des marchandises devrait représenter 15% du prix d’un produit d’ici à 2025 contre 35% actuellement, a avancé le ministre, ajoutant que l’ambition du pays est l’intégration des services logistiques dans l’économie nationale pour parvenir à la réduction des coûts de transport de marchandises et, ainsi, hisser le niveau concurrentiel des opérateurs économiques.

Dans le cadre de ce plan, des «directives strictes» ont été données pour intégrer l’activité logistique dans la planification des projets de développement afin de les relier au réseau ferré, aux autoroutes, à l’autoroute Est-Ouest, aux ports et aux aéroports, a-t-il expliqué.

L’objectif est de faciliter le transport de marchandises à travers la réduction des délais et donc du coût du transport, ce qui se répercutera sur le coût final des marchandises commercialisées. Le ministre saisira l’occasion pour mettre en avant le rôle important du Groupe Logitrans qui est, selon lui, «un outil majeur» dans l’application sur terrain de la politique des pouvoirs publics dont l’objectif est le développement de l’activité logistique, en proposant des services de qualité.

«Son expérience en la matière, a conduit le ministère du Commerce, dira M. Zaalane, à charger le Groupe Logitrans, à l’instar de plusieurs autres groupements publics spécialisés, du transport de marchandises vers la Mauritanie et des opérations d’exportation hors hydrocarbures».

Le groupe Logitrans sera doté de plusieurs équipements qui lui permettront de réaliser de nombreuses plateformes logistiques au nord du pays, à Alger, Sétif et Oran, au Sud à Tamanrasset et à Tindouf pour faciliter les exportations vers les pays africains, notamment les pays limitrophes.

Se déroulant sur deux journées, le SITTEM a réuni autant l’offre que la demande afin de favoriser l’interaction et les synergies entre les différents participants. Parallèlement à la partie conférence, le SITTEM propose un programme varié et participatif de tables rondes, six en tout, étudiées suivant les dernières innovations et études afin de dévoiler les meilleures manières d’approcher ce nouvel objectif qu’est le marché chinois.

Pour la première fois, cette année, des compagnies d’assurances, la SAA et la CAAT, se sont jointes à cette grande consultation en s’inscrivant comme partenaires et animent des ateliers techniques sur la nécessité d’un accompagnement des assureurs dans l’export à travers les offres et les conseils qu’elles prodiguent. Avec l’affluence de plus de 400 experts et acteurs de la logistique, cet événement constitue sans nul doute, un carrefour d’échanges entre les institutions de l’Etat et les opérateurs économiques d’une part et entre ces mêmes opérateurs et le reste des acteurs de la chaîne logistique d’autre part.

Mohamed Mendaci