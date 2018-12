APN : Lâ€™agenda arrÃªtÃ©

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a arrêté, mercredi, son agenda pour la prochaine période qui comprend des séances de débat et de vote du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2016 et le rapport annuel de la Banque d'Algérie (BA) sur l'évolution économique et monétaire. Réuni sous la président de M. Mouad Bouchareb, président de l'APN, le bureau a arrêté l'agenda des travaux qui prévoit la tenue de la séance de débat et de vote du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2016, les 10, 11 et 12 décembre en cours, a indiqué un communiqué de l'APN. La journée du jeudi 13 décembre sera consacrée aux questions orales. La reprise des travaux est prévue le dimanche 23 décembre pour la présentation et le débat du rapport annuel de la BA sur l'évolution économique et monétaire du pays. La journée du lundi 24 décembre sera consacrée à la réponse du Gouverneur de la Banque d'Algérie aux questions des députés, tandis que celle du jeudi 27 décembre sera consacrée aux questions orales. Le bureau de l'assemblée a soumis à la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés la décision du conseil constitutionnel relative au remplacement d'un député de l'APN outre l'examen des demandes de la commission de la culture, de la communication et du tourisme relative à l'organisation de missions et de la commission des finances et du budget relative à l'organisation d'une journée parlementaire.