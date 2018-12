Production pharmaceutique : Forte croissance

L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) a organisé hier à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration d’Ain-Benian des journées de l’industrie pharmaceutique algérienne, un moment fort que tous les acteurs de la filière pharmaceutique ne manqueront pas de mettre à profit pour donner un nouvel élan à ce secteur vital de l’industrie. En effet les entreprises sont en mesure de relever le défi de la poursuite d’une croissance forte et d’un développement continu, pour mettre l’Algérie en haut de l’échiquier des champions régionaux.

S’exprimant à cette occasion le ministre de la Santé, M. Mokhtar Hasbellaoui, a déclaré que «la production pharmaceutique s’est affirmée par rapport à d’autres secteurs car le Président de la République a toujours soutenu une production nationale de médicaments pour ne pas dépendre de l’industrie étrangère», avant d’ajouter que «plusieurs instructions et décrets protègent l’industrie nationale dans ce secteur». Ainsi l’importation de produits pharmaceutiques qui peuvent être produits localement est interdite et l’exportation est encouragée. D’autre part, la nouvelle liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale concerne majoritairement des médicaments produits localement.

Il ajoutera qu’il existe actuellement 175 unités de production pharmaceutique dont 92 qui produisent des médicaments. M. Hasbellaoui a révélé que 354 projets sont en instance de réalisation, parmi lesquels des usines vont produire des médicaments biotechs mais aussi des produits innovants. «L’industrie pharmaceutique locale couvre environ 60% des besoins du marché national», a-t-il affirmé.

Pour sa part, le président de l’UNOP, Abdelouahid Kerrar, a déclaré que la filière pharmaceutique a enregistré un taux de croissance à deux chiffres au cours des dix dernières années, «la valeur de la production est passée de 473 millions de dollars à 1993 millions de dollars entre 2008 et 2017». Ces résultats sont le fruit d’un engouement sans précédent des investisseurs et d’un fort soutien des pouvoirs publics.

Sami Kaïdi