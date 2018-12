Foire Commerciale Intra-Africaine : Nouvelles perspectives Ã  lâ€™export pour lâ€™AlgÃ©rie

Organisé par la Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK), en collaboration avec l’Union africaine, la première édition de la foire commerciale intra-africaine (IATF) se déroulera du 11 au 17 décembre courant en Égypte. L’évènement qui verra la présence du pavillon Algérie vise à «stimuler le commerce intra-africain qui reste très marginal par rapport aux potentialités de la région, et soutenir, par la même occasion, le processus de mise en œuvre de la zone continentale de libre-échange «ZLECA». Première du genre à être organisée sur le continent, la foire commerciale intra-africaine qui s’étalera sur sept jours est censée «fournir une plateforme de partage d’informations sur le commerce, l’investissement et le marché en vue de permettre aux acheteurs et aux vendeurs, aux investisseurs et aux pays, de discuter et de conclure des accords commerciaux».

L'IATF, qui constituera un «événement biennal» devrait rassembler plus de 1.000 exposants de toute l’Afrique et au-delà, et pourrait attirer plus de 70.000 visiteurs, générant plus de 70 milliards de dollars d’accords commerciaux. Programmé par le ministère du Commerce dans le cadre du programme officiel de la participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2018, la participation de l’Algérie à cette manifestation est censée ouvrir aux opérateurs nationaux de nouvelles perspectives pour l’exportation de leurs produits. Une orientation qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie commerciale du pays visant à diversifier les échanges, notamment avec les pays africains. A ce titre, le directeur général de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) a déclaré, en mai dernier, que les échanges de l’Algérie avec l’Afrique demeurent faibles, ne dépassant pas les 3 milliards de dollars/an, ils s’effectuent majoritairement, soit à 96%, avec seulement 5 pays du continent. Il avait également précisé que les exportations hors hydrocarbures vers l’Afrique se chiffrent à 206 millions de dollars, soit 12% du volume des exportations. L’Algérie ne «possède actuellement que trois comptoirs commerciaux, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun», devait-il souligner, ajoutant que «pour s’imposer sur les marchés, en Afrique ou ailleurs dans le reste du monde, il faut faire en sorte de densifier les réseaux commerciaux et internationaliser les activités des entreprises». M. Chafik Chiti avait rappelé à ce sujet que la cellule de travail installée, en 2016, était chargée «d’examiner toutes les contraintes et dysfonctionnements liées au bon déroulement des activités du commerce extérieur, notamment pour ce qui concerne les conditions d’allègement des procédures entourant les activités d’importation et d’exportation». D. Akila