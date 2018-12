Mme Emma Wade-Smith, Commissaire britannique pour le commerce en Afrique : Â« Rapprocher les communautÃ©s dâ€™affaires algÃ©ro-britanniques Â»

Le Brexit, un uppercut ? Et le Royaume-Uni; «l’homme malade de l’Europe» ? Ni l’un ni l’autre.

La sortie de l'Union européenne, déclarait, jeudi dernier à Alger, Emma Wade-Smith, commissaire britannique pour le commerce en Afrique, est «une opportunité qui nous permet de réfléchir à mettre en place un cadre meilleur afin d’augmenter les échanges avec les différents pays».

Parmi ces pays, elle cite l’Algérie avec qui le volume actuel des échanges est estimé à 2 milliards de livres sterling. «Insuffisant», remarque la responsable britannique, ajoutant que ce chiffre «ne reflète ni les ambitions affichées par les deux parties, ni encore les opportunités existantes en matière de partenariat». Pour booster la relation économique bilatérale, Mme Emma Wade-Smith préconise le rapprochement des communautés d'affaires, relevant au passage la nécessité de sensibiliser davantage les hommes d'affaires de son pays quant aux opportunités existantes en Algérie. En dépit de ce «divorce» avec l’UE, la Royaume-Uni, affirme Mme Wade-Smith, s’inscrit dans la «continuité des affaires» et «la poursuite des négociations pour dépasser cette période transitoire».



Règle 51/49 : « L’Algérie n’est pas la seule à adopter une telle mesure. »



Aujourd’hui, 127 entreprises britanniques activent en Algérie. Les deux pays peuvent nouer des partenariats dans nombre de domaines. La responsable britannique cite, entre autres, les hydrocarbures, les énergies renouvelables, citant le mix énergétique envisagé par l’Algérie, l'agriculture et l’expertise britannique en matière d’industrialisation dans ce secteur et son corollaire sur la sécurité alimentaire, l'industrie, la régénération du tissu urbain ainsi que les villes intelligentes. Elle met en avant la volonté de la Grande-Bretagne à «aider et appuyer le gouvernement algérien à atteindre ses objectifs en matière de diversification de l'économie algérienne et les réformes structurelles engagées». Interrogée sur la loi 51/49 régissant l'investissement étranger en Algérie, la commissaire britannique a assuré, d’abord, que «ne pas détenir complètement le capital n'est pas une raison suffisante pour refuser de venir investir». A ce sujet, elle précise que «les entreprises ont tendance à croire que la détention à 100% du capital d’investissement est la décision la plus appropriée, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas». Et d’enchaîner : «L'Algérie n'est pas la seule à adopter une telle mesure, beaucoup de pays en Afrique ont des lois similaires». Relevant que certaines entités peuvent faire preuve de «réticence», Mme Wade-Smith indique que «cela ne peut pas freiner la volonté des entreprises britanniques à investir en Afrique, une région où notre stock d'investissements dépasse les 45 milliards de livres». Dans la même optique, la même responsable rebondit sur les restrictions prises par l'Algérie pour réguler son commerce extérieur. «L'Etat algérien décide des règles et lois qui conviennent à son économie, même si nos positions sur le commerce international libre sont claires». Evoquant l'aspect sécuritaire, la responsable britannique a rappelé que l'Algérie a pris toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité et la confiance, mais elles doivent être accompagnées par un effort de sensibilisation auprès des hommes d'affaires au Royaume-Uni. «Le problème est que les deux communautés d'affaires ne se connaissent pas assez. Nous devons les rapprocher davantage pour mieux comprendre la situation et les opportunités qui existent en Algérie», a-t-elle souligné.



3,5 milliards de livres dédiés au développement économique en Afrique



A une question d’El Moudjahid sur l’initiative britannique, baptisée la Commonwealth Development Corporation (CDC) inscrite au chapitre de la diversification des investissements dans le monde, Mme Wade-Smith avance que son pays prépare 3,5 milliards de livres pour le développement économique en Afrique, avec à la clé la création d’emplois et le développement du secteur privé. Elle rappelle la déclaration de Theresa May lors de son discours en Afrique de Sud : «D'ici 2022, je veux que le Royaume-Uni devienne le premier investisseur des pays du G7 en Afrique». Cette institution financière de développement, la CDC, disposait d'un portefeuille de près de 5,5 milliards d'euros en 2016. Sur l'ensemble de l'année, les entreprises dans lesquelles elle est intervenue ont créé, au total, quelque 1,3 million d'emplois. L'organisme britannique privilégie des secteurs à croissance rapide et générateurs d'emplois directs ou indirects : l'industrie manufacturière, l'agrobusiness, les services financiers, les infrastructures de base, le bâtiment, la santé et l'éducation. D’autre part, la responsable britannique enchaîne avec l’autre initiative du Royaume-Uni : Africa infrastructure board, précisant qu’il s’agit de la réalisation d’importants projets en infrastructure. Ledit organe «s’attellera, d’une part, à examiner les obstacles ayant empêché ces projets de voir le jour ; et de l’autre, identifier l’apport du gouvernement britannique».

Fouad Irnatene