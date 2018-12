Elle sera implantÃ©e Ã  Oran : Lâ€™usine Total Lubrifiants opÃ©rationnelle en 2019

Conscients du fort potentiel que représente le marché algérien, les responsables du groupe Total, 4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, n’ont pas hésité à vouloir faire de l’Algérie l’une des plateformes essentielles pour pénétrer davantage le marché africain. Ce sera désormais chose faite dès le début de l’année 2019 qui verra l’entrée en service de l’usine des lubrifiants du groupe français. «Nous allons lancer une gamme de produits riche et variée pour une capacité de production de 150.000 tonnes de différents types d’huiles, en attendant de se lancer dans la fabrication de l’huile pour l’alimentation», a expliqué le directeur général de Total Algérie à l’occasion de l’inauguration, à Blida, du ‘‘TOTAL RUBIA TRUCK CENTER’’ (TRTC), le premier centre de maintenance dédié aux camions et véhicules utilitaires de toutes marques. Stéphane Talleneau a révélé en effet que l’usine d’Oran produira des huiles de moteurs ‘‘QUARTZ’’ pour les véhicules légers, des huiles moteur de type ‘‘RUBIA’’ pour les véhicules lourds, des huiles hydrauliques de type ‘‘AZOLLA’’ et ‘‘EQUIVIS’’ ainsi que des huiles industrielles de type ‘‘SERIOLA’’ et ‘‘CARTER’’ et des huiles de transmission. «Nous ambitionnons clairement de contribuer de façon significative au développement de notre économie. D’ailleurs, l’entrée en service de notre usine vient au bon moment puisque nous comptons approvisionner l’un des plus grands complexes textiles au monde, réalisé à Relizane dans le cadre du partenariat algéro-turc, l’huile utilisée dans la fabrication du tissu », a-t-il ajouté. Concernant le centre de maintenance ‘‘TRTC’’ de Blida, Total Lubrifiants Algérie veut «révolutionner» la maintenance véhicules poids lourds. «Notre but est d’offrir un service de maintenance dans le domaine du freinage, de l’électricité et de la vidange pour tous les poids lourds et les engins des travaux publics afin de garantir à ces véhicules une longue vie», a affirmé le DG de Total Algérie, qui souligne que son entreprise ne veut pas se limiter «uniquement» à la vente du lubrifiant, mais il s’agit en premier lieu de garantir une «prise en charge technique» pour les véhicules lourds. «Grâce à un personnel formé et qualifié et des équipements et pièces de rechange de qualité, nous ambitionnons d’offrir à nos clients une prestation d’entretien globale comprenant des services qui vont de la vidange à la maintenance générale, activités connexes ; pneumatique, électricité auto et bien évidemment la vente de lubrifiants TOTAL RUBIA», a précisé Stéphane Talleneau. Total Lubrifiants Algérie, qui compte, après étude du marché, s’installer dans 36 wilayas, souhaite par cette démarche poursuivre sa feuille de route dans la diversification de ses activités avec les trois concepts, en l’occurrence les centres de services pour véhicules légers, les ‘‘TOTAL QUARTZ AUTO SERVICES’’ (TQAS), qui sont devenus en quelques années le «premier» réseau de maintenance automobile en Algérie, avec plus de 110 centres, le ‘‘MOTOZONE TOTAL’’, dédié à l’entretien des motos et le nouveau concept ‘‘TRTC’’ dont deux nouveaux centres ouvriront d’ici fin de l’année, à Oran et Oum El Bouaghi, avec un ambitieux objectif de couvrir plus de 90% du territoire national.

S. A. M.