Restauration de la majoritÃ© des monuments historiques : Â« Des tÃ©moins vivants des sacrifices de nos parents Â»

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a affirmé, jeudi dernier, que la majorité des cimetières de chouhada recensés à travers le pays ont subi des opérations de restauration, dont certaines opérations ont été achevées et d’autres sont toujours en cours. M. Zitouni, qui s’exprimait depuis la wilaya de Tlemcen, où il a effectué une visite de travail, a précisé que ces opérations de restauration ont été lancées dans le cadre d’un cofinancement avec les collectivités locales ou dans le cadre des programmes sectoriels. Les sites de tortures et d’emprisonnement des moudjahidine, recensés par le ministère, ont également bénéficié de diverses opérations de réhabilitation et de réfection, a-t-il ajouté. Il faut dire que le ministère des Moudjahidine avait recensé 1.273 cimetières de chouhada et 1.449 centres de tortures, à l’échelle nationale. Suite à ce recensement, des opérations de restauration de certains sites ont été entamées, afin qu’ils demeurent, selon le ministre, des témoins vivants des sacrifices de nos parents, qui a souligné l’impératif que ces monuments (cimetières et centres de tortures) puissent jouer le rôle qui leur est dévolu, en attirant vers eux les jeunes et les chercheurs, curieux et soucieux de connaître l’histoire de leur pays.

M. Zitouni, qui a, à maintes occasions, plaidé pour la nécessaire valorisation de ce type de monuments et leur équipement en bibliothèques et salles de projection, a fait part de la disponibilité de son ministère à doter les centres de tortures d'une bibliothèque historique, en coordination avec les Assemblées populaires communales, et à contribuer à leur opération de restauration. Le ministre a souligné, sur un autre registre, que la Constitution algérienne exhorte à l’écriture de l’histoire, son enseignement et sa préservation. «L’histoire est sacrée pour les Algériens et les Algériennes, de même que pour les générations passées, présentes et futures», a-t-il souligné, mettant l’accent sur l’importance de la mémoire nationale, «d’où l’organisation de nombreux séminaires, un peu partout en Algérie, sur la question de la mémoire nationale».

«Notre histoire doit constituer un moyen et un outil de fierté nationale, et de consolidation de notre appartenance à ce pays, afin de renforcer sa place parmi les nations», a-t-il précisé. Il a souligné, à ce propos, que le ministère des Moudjahidine poursuivra ses efforts en matière de valorisation de l’écriture de l’histoire, notamment en ce qui concerne la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954, rappelant l’intérêt particulier accordé par les pouvoirs publics à cette mission, celle de faire de l’histoire de l’Algérie et de la mémoire, la propriété de toutes les générations. Le ministre, qui a souligné que l’écriture de l’histoire met en exergue les différentes étapes traversées par l’Algérie, a affirmé que l’Algérie est connue par son histoire, son passé, ses moudjahidine, ses martyrs, et que les Algériens sont fiers et à la fois fidèles à cette histoire, et en font une préoccupation de tous. Au passage, Tayeb Zitouni a fait part d'un progrès dans l'écriture de l’histoire, traduit par les multitudes tribunes dans ce sens initiées par les différents médias, les universités, les établissements scolaires et culturels, et autres. La visite du ministre à la wilaya de Tlemcen a été l’occasion pour lui de s’enquérir, au niveau du cimetière des chouhada, dans la daïra de Hennaya, de l’opération de rénovation et de réfection effectuée dans ce lieu. Un montant estimé à 13 millions de dinars a été alloué aux opérations de restauration des tombes et des façades. En outre, il a baptisé le quartier de Koudia au nom de «Rostomides», et dans la daïra de Mansourah, la cité universitaire 2.000 lits au nom du moudjahid «Benahmed Abdelkader» (1915-1977), qui fut l’un des premiers de l’ALN dans la région des Ouled Nhar. Au plateau de Lalla Setti, Tayeb Zitouni a présidé l'ouverture des travaux d’un séminaire d’histoire organisé par l’Association nationale des grands invalides de la guerre de Libération nationale, avant d’inaugurer, dans la daïra steppique de Sidi El-Djillali, une stèle commémorative dédiée aux chahids de Sidi El-Djilali, El-Bouihi et El-Aricha. Cette stèle réalisée comprend 389 noms des régions précitées. Sur place, le ministre a mis l’accent sur l’importance de la préservation et de l’enseignement de l’histoire aux générations présentes et futures.

Salima Ettouahria