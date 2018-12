RÃ©ouverture de la basilique de Santa Cruz : Consacrer le vivre ensemble

«L’Algérie ne fait nullement de distinction ni de ségrégation ni n’exclusion envers les non-musulmans. Il suffit de se référer à la loi 02-06 qui régit les cultes non musulmans», a déclaré le Mohamed Aïssa, dans une déclaration à la presse, en marge de la réouverture de la basilique de Santa Cruz, qui intervient à la veille de la béatification de 19 religieux. Le ministre s’est déclaré heureux que le Pape François ait répondu favorablement pour que la béatification se fasse sur la terre d’Algérie, précisément à la basilique de Santa Cruz. «Je suis davantage fier que le Président M. Abdelaziz Bouteflika ait permis de baptiser cette placette du vivre ensemble en son nom», a-t-il affirmé. Cela veut dire, a ajouté le ministre, que «l’Algérie est un pays pluriel et défend le vivre ensemble, la co-éxistence et la cohabitation, et prouve aussi que c’est un État de droit». Mohamed Aïssa a rappelé que la Constitution algérienne, dans son article 45, confirme la liberté de conscience, et à la faveur de la révision de la Constitution de 2016, l’article a été renforcé par la garantie d’exercice d’un autre culte que musulman. Une délégation conduite par le cardinal Giovanni Angelo Becciu, représentant du Pape françois, arrivée hier à Oran, accompagné de Jean Landouzi, chef de la section francophone au Vatican, et de l’ambassadeur du saint Siège, Luciano Russo.

Amel Saher