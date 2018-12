BÃ©atification aujourdâ€™hui des 19 religieux chrÃ©tiens Ã  Oran

Un événement considéré comme le premier du genre dans le monde musulman.

La béatification, aujourd’hui à Oran, des 19 religieux chrétiens morts en Algérie s’inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale, et n’est pas une occasion pour «rouvrir les plaies, mais une opportunité pour l’avenir et tourner la page sans la déchirer», a déclaré, hier à Oran, le ministre des Affaires religieuse et des Waqfs, Mohamed Aïssa.

«Je suis venu à Oran, pour participer aux cérémonies de béatification, organisées selon une initiative de l’église catholique algérienne, après approbation du Président de la République et l’appui des pouvoirs publics», a précisé le ministre. Mohamed Aïssa rappelle que cet événement est considéré comme le premier du genre dans le monde musulman, sachant qu’aucune église n’a procédé aux béatifications en dehors du Vatican. Dans ce contexte, le ministre a souligné que ceci est un signe que l’Algérie des musulmans coexiste avec les autres religions. «C’est l’Algérie qui a proposé à l’ONU que le 16 mai soit la Journée mondiale du vivre ensemble, proposition qui a eu l’approbation de tous les membres de l’ONU», a-t-il rappelé, ajoutant que «l’Algérie est le seul pays dont la Constitution prévoit, en plus de la liberté du culte, celle de la liberté de pratiquer les préceptes religieux, mais avec le respect des lois de la République».

L’envoyé du Pape François, le cardinal Giovanni Angelo Becciu, Préfet de la Congrégation des causes des saints, est arrivé, hier après-midi à Oran, où il doit prendre part à la béatification de 19 religieux catholiques. «Je remercie l’État algérien, et à sa tête le Président Bouteflika, pour sa collaboration dans l’organisation et la réussite de la cérémonie de béatification des 19 religieux catholiques morts en Algérie», a indiqué le représentant du souverain pontife.

«Il s’agit pour nous d’une occasion pour renouveler l’engagement de l’Eglise représentée par les évêques d’Alger et d’Oran, et exprimer notre fraternité et notre amitié à l’adresse du peuple algérien», a-t-il ajouté.