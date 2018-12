Tizi Ouzou : encourager lâ€™investissement

Le wali de Tizi-Ouzou, M. Abdelhakim Chater, a effectué, mercredi dernier, une visite de travail et d’inspection dans la daïra de Bouzeguène où il a insisté sur la nécessité d’encourager l’investissement local créateurs d’emplois et de richesse.

Accompagné du président de l’APW, Youcef Aouchiche, les élus locaux et nationaux, les directeurs de l’exécutif et les cadres de la wilaya, Abdelhakim Chater a visité dans la commune de Bouzeguène, le terrain proposé par l’APC pour l’implantation d’un marché hebdomadaire et d'une zone d'activité au lieu-dit Azaghar. Sur les lieux, le wali a encouragé les élus locaux quant à la réalisation de projets d’investissement créateurs d’emplois et de richesse en mettant en place de meilleures conditions d’installation des promoteurs aussi bien locaux, nationaux qu’internationaux. Il a aussi inspecté le projet de transfert d’AEP à partir du barrage Tichy-Haf, notamment la réalisation d’un réservoir de 5.000 m3 sis à Chréa. A l’effet d’accélérer le parachèvement de ce grand projet hydraulique, une réunion de travail est programmée pour les prochains jours au siège de la wilaya en présence de l’ensemble des entreprises intervenant dans ce projet et la coordination des comités de village. Toujours à Bouzeguène, le wali a également visité le site réservé au projet de réalisation du nouvel hôpital de 60 lits de Bouzeguène dont la réalisation est confiée à l’entreprise publique COSIDER et il a assisté à la présentation par les responsables du projet des 50 logements LPL/OPGI.

Dans la commune d’Illoula-Oumalou, Abdelhakim Chater a inspecté le projet de réalisation d'une sûreté urbaine, et un stade communal doté d’une pelouse de dernière génération. Sur le même site, le premier responsable de l’exécutif de la wilaya de Tizi-Ouzou a écouté un exposé sur l’état d’avancement des travaux de raccordement de cette commune au gaz naturel, avant de se rendre au groupe scolaire de type B1 au chef-lieu de la commune et le projet de réalisation de 40 logements sociaux. Dans la commune d’Ath Zeki, le wali a visité le nouveau CEM comme il a également écouté un exposé sur l’état d’avancement du projet des 50 logements publics locatifs, (LPL) les travaux de raccordement de la commune au gaz naturel. La délégation de wilaya conduite par le wali s’est rendue par ailleurs dans la commune d’Idjeur où elle a inspecté le projet de réalisation de 93 logements LPL/OPGI et le stade communal. Une cagnotte de 9 millions de dinars est accordée à l’APC pour l’achèvement des travaux d'extension du siège de cette commune, a décidé sur place le premier magistrat de la wilaya. Il faut rappeler qu’avant de quitter la commune de Bouzeguène, le wali et la forte délégation qui l’avait accompagné dans cette visite de travail et d’inspection se sont recueillis sur la tombe du moudjahid le colonel Mohand Oulhadj, valeureux chef de la Wilaya III historique, et effectué une visite d’encouragement au village Aït Saïd, lauréat du deuxième prix de la 6e édition du concours «Rabah Aïssat» du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou qu’organise l’APW.

Le lendemain de cette visite, le wali de Tizi-Ouzou, M. Abdelhakim Chater, s’est rendu au niveau du stade 50.000 places en réalisation à Boukhalfa, banlieue ouest du chef-lieu de commune de Tizi-Ouzou. Accompagné par le directeur de la jeunesse et des sports, M. Abderahmane Iltache, du représentant du bureau d’études Dune Architecture, du directeur du projet ETRHB et de l’entreprise turque Mapa, le wali a instruit l’entreprise réalisatrice à l’effet d’accélérer davantage le rythme des travaux pour réceptionner ce méga projet dans les délais impartis.

Bel. Adrar