Alger ville intelligente : plus de 100 start-up participent au projet

Plus de 100 startups algériennes contribuent à la concrétisation sur le terrain du projet «Alger, ville intelligente», lancé en 2017 dans le cadre du Plan stratégique d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger, a révélé, jeudi dernier, le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh. Lors d'une conférence de presse à l'occasion de l'ouverture du Salon du Digital et de la Technologie «Digitech Algérie 2018», au Palais des expositions (Pins Maritimes), M. Zoukh a fait savoir que plus de 100 startups algériennes spécialisées dans la technologie numérique, contribuent de «manière active et efficace», à la concrétisation sur le terrain, du projet «Alger, ville intelligente» dans le cadre du Plan stratégique d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger. Admettant que le projet est encore «à ses débuts», le wali d'Alger a fait savoir que ces startups avaient assuré «un nombre important de postes d'emploi au profit des jeunes, notamment diplômés universitaires».

Evoquant «Digitech Algérie 2018», M. Zoukh a indiqué que cette manifestation «première du genre», donnera une réelle impulsion aux startups en leur permettant d'entrer en contact direct avec les sponsors (banques et les investisseurs).

De son côté, la conseillère à la wilaya d’Alger et responsable des investissements des projets «Alger ville intelligente» et startups, Mme Slimani Fatiha, a fait savoir que «ce Salon, de 3 jours, sera une occasion pour se familiariser avec les différentes applications numériques développées par les jeunes entreprises».