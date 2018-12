Lâ€™assemblÃ©e communale dâ€™Oran vote dâ€™un budget de 530 milliards de Centimes

Les membres de l’assemblée communale d’Oran ont voté, avant-hier après-midi et à l’unanimité, le budget primitif de la ville d’Oran pour le prochain exercice, estimé à 530 milliards de cts soit une hausse de 60 milliards, comparé à celui de l’année dernière plafonné à 460 milliards de cts. Sur ce total, 330 milliards est destiné aux salaires.

La 4e session ordinaire de l’assemblée communale de la commune d’Oran — consacré au budget primitif — a enregistré une augmentation dans les recettes financières. Une partie du budget primitif va servir au paiement des dettes publiques, alors que sa majorité est dédiée au paiement des salaires annuels de 10.000 travailleurs.

Une enveloppe de 13 milliards de cts a été dégagée pour honorer une partie des créances de Sonelgaz estimées à 42 milliards de cts, 2 milliards pour l’assurance des biens communaux, 7 milliards de cts pour les services assurés par nombre d’EPIC, entre autres Oran Propreté, Oran Vert, l’entreprise publique pour l’éclairage et le centre d’enfouissement. La commune a par ailleurs bénéficié d’une aide financière octroyée par la wilaya au profit de l’agence des pompes funèbres et 2 milliards pour le bureau des œuvres sociales. S’inscrivant dans les nouvelles orientations du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, la commune d’Oran a mis en place une stratégie visant à développer et diversifier ses ressources financières. Ainsi a été décidé, dans ce registre, de passer à la révision tarifaire des contrats de location des biens communaux notamment à caractère commercial. La nouvelle politique de l’exploitation et développement de sa trésorerie, a permis à la commune d’Oran de rééquilibrer son budget. En effet, son déficit a nettement reculé cette année en passant de 106 milliards de cts en 2015 à 22 milliards en 2018 alors qu’il avait été estimé en 2016 à 60 milliards et en 2017 à 40 milliards de cts. A

insi, l’on croit savoir que les recettes communales inhérentes à l’exercice de 2017, les données font état d’un montant de 406 milliards de cts généré de la fiscalité, 57 milliards correspondant au rendement de l’exploitation du patrimoine communal et 43 milliards collectés du paiement de la taxe d’assainissement, sachant que la commune a bénéficié d’une subvention de 76 milliards de cts, totalisant l’aide accordée par la wilaya et le FCCL (Fonds commun des collectivités locales. Pour illustrer l’importance de l’effort déployé par l’APC en vue de développer ses ressources financière et valoriser son patrimoine, le président de la commission des finances, avait expliqué dans une déclaration précédente à notre journal que le budget de l’APC d’Oran avant la crise financière (2014-2015) ne dépassait pas les 13 milliards contre 83 milliards grâce aux mesures décidées par l’assemblée.

Dans ce même registre, savoir que l’assemblée communale sortante, qui a vu la réélection de son président pour un nouveau mandat, avait décidé d’une série de mesures visant à augmenter les ressources financières de la ville. Dans ce registre, les élus ont adapté des anciens textes avec les dispositions de la loi de finances, ce qui va leur permettre de procéder au recouvrement de la taxe sur les plaques professionnelles. Ainsi ce sont, désormais, les secteurs urbains qui vont prendre en charge l’opération de recouvrement de cette taxe générée de l’affichage des plaques de l’activité professionnelle libérales à l’instar des cabinets de médecins, d’avocats et des commissaires aux comptes, etc. L’autre mesure prise par l’exécutif sortant est relative à l’augmentation de droits de la table à hauteur de 50% et dont le montant varie entre 400 et 800 DA/jour en fonction de l’endroit.

Amel Saher