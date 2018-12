SÃ©tif : 20.700 foyers raccordÃ©s au gaz en 4 ans

Le dernière session extraordinaire de l’APW de Sétif, si elle a permis d’adopter le budget primitif de l’année 2019, avec un taux de prélèvement de 49%, et des actions consacrées en grande partie à l’impulsion de la dynamique du développement local et, partant, la mise en œuvre d’actions allant dans le sens des aspirations du citoyen dans les zones urbaines et rurales, n’a pas été sans constituer un moment privilégié, pour éclairer les élus et mettre en valeur, chiffres à l’appui, les efforts consentis entre 2014 et 2018 sur le budget de wilaya; pour le raccordement de plusieurs localités au réseau de gaz naturel.

Des efforts qui ne sont certainement pas de l’envergure des moyens consentis à cette wilaya au titre du programme national sur des zones souvent difficiles d’accès ou bien des défis ont pu être relevé pour s’inscrire en élément fort du programme initié par le Président Bouteflika, mais qui sont révélateurs de la volonté qui a toujours animé élus et responsables pour la consolidation de cette dynamique et, dans le cadre de la densification notamment, raccorder des milliers de foyers sur ce budget.

Dans une salle où prenaient place le président de l’APW, le wali, les élus locaux et les membres de l’exécutif, l’exposé dressé à la demande de Nacer Maskri, par le directeur de wilaya de l’énergie et des mines a permis de mesurer cet esprit qui anime depuis plusieurs années déjà élus et membres de l’exécutif et de mettre en valeur cette volonté commune qui permet à cette wilaya de s’assurer aujourd’hui un taux de couverture de plus de 95% alors qu’il n’excédait pas les 27% en 2004, ne touchant que quelques localités situées en bordure de la Route nationale 5. Une situation qui a bel et bien changé aujourd’hui, ancrant les effets du progrès dans les coins les plus reculés de cette wilaya où le gaz naturel comme la route, l’électricité, l’enseignement avec au moins un lycée par commune, la santé ne relèvent plus de ce rêve durant longtemps entretenu et que voici devenu réalité fixant davantage les populations dans les zones rurales et encourageant celles que le vent de l’exode a poussé durant la décennie noire à revenir vers leurs biens et leurs terres.

L’espace de ces quatre dernières années, entre 2014 à 2018, plus de 1,876 milliard de dinars répartis sur 59 opérations ont été consentis sur le budget de wilaya pour le raccordement au gaz naturel de plus de 20.700 logements avec plus de 5.000 logements qui sont en cours de réalisation.

Le budget primitif de l’année 2019 n’a pas fait exception à ces traditions, s’inscrivant de surcroit de plain pied dans les orientations et recommandations de la dernière rencontre gouvernement-wali. 38 milliards de centimes ont été dégagés pour le raccordement en gaz naturel de 1.300 foyers implantés dans différentes contrées de cette wilaya et donnant ainsi en grande partie à l’effort de densification sa véritable signification.

F. Zoghbi