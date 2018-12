AssemblÃ©e populaire nationale : Lâ€™agriculture crÃ©neau de lâ€™avenir par excellence

Le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi, une séance plénière consacrée aux questions orales, adressées au Premier ministre et à plusieurs membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la ministre de l'Éducation nationale, du ministre de la Jeunesse et des Sports, du ministre des Travaux publics et des Transports, du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables.





Le premier ministre, M. Ahmed Ouyahia :

« Plus de 57 millions de dollars d’exportations agricoles durant les 9 premiers mois de 2018 »

Les exportations agricoles algériennes ont dépassé les 57 millions USD durant les 9 premiers mois de 2018, a indiqué, jeudi à Alger, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

Durant les 9 premiers mois de l'année en cours, les exportations agricoles algériennes, estimées à 57.835 tonnes, ont atteint 57.579.301 dollars (USD), soit une hausse de 37% par rapport à la même période de 2017, qui avait enregistré 42.128,2 tonnes représentant près de 43.985.568 USD, a-t-il précisé dans une réponse lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda, à une question orale posée par le député Khemri Beldia, au sujet «des produits exportés refoulés par certains pays européens pour non-conformité aux normes internationales».

Concernant la préoccupation soulevée par le député au sujet de produits agricoles algériens exportés vers des pays étrangers, à l'instar de la France, le Canada, la Russie et le Qatar, et «refoulés», selon l'Anexal (Association nationale des exportateurs algériens), le Premier ministre a rappelé que «les parties concernées, représentées par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, s'étaient attelées à lever, à maintes reprises, l'ambiguïté entourant cette question, en affirmant que les informations relayées par les médias étaient erronées et inexactes».

A ce propos, M. Ouyahia a déclaré que «les statistiques montrent que les autorités nationales n'ont enregistré, lors des deux précédentes années ainsi que durant l'année en cours, aucun refoulement de produits agricoles pour un problème phytosanitaire ou pour cause de sécurité ou de conformité aux normes», précisant que «les deux seules notifications reçues, émanant effectivement du Canada au début de l'année, portaient sur un problème d'emballage, sachant qu'il s'agissait de pâtes et de boissons gazeuses».

Pour le reste des pays cités par le député, en l'occurrence la France, la Russie et le Qatar, il a précisé que «le volume des exportations agroalimentaires vers ces pays, y compris le Canada, a connu une évolution appréciable, passant de 33,4 millions USD entre 2013 et 2016 à 49,4 millions USD en 2017. Depuis le début de l'année, ce volume est estimé à 33,7 millions USD.

En outre, le Premier ministre a fait état d'une augmentation du nombre de pays important les produits agricoles algériens, soit de 47 pays en 2017 à 72 l'année en cours, affirmant que «c'est là une preuve tangible de l'attractivité de notre produit agricole dans de nombreux pays, comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Russie, le Canada, les Emirats Arabes Unis et même les Etats-Unis, qui imposent des normes phytosanitaires drastiques pour les produits importés». Par ailleurs, M. Ouyahia a affirmé que le gouvernement «a réitéré, dans son plan d'action, l'engagement de poursuivre le programme d'appui au développement agricole et rural, adopté par les pouvoirs publics depuis 2009, à travers la nécessaire préservation de la dynamique et du saut qualitatif réalisé par l'économie agricole dans notre pays».

«Le secteur agricole représente désormais plus de 12% du PIB, soit près de 3.000 milliards DA», a-t-il indiqué, soulignant que les pouvoirs publics «se sont attachés à mettre en place une stratégie nationale de développement du produit agricole algérien, visant, en premier lieu, à améliorer la production, pour l'adapter aux normes internationales et aux exigences de la protection du consommateur».

Les autorités compétentes «veillent à garantir le respect rigoureux de l'ensemble des normes et critères internationaux en vigueur, tant pour la production végétale qu'animale, notamment en ce qui concerne le contrôle du respect des mesures phytosanitaires, qui doit se faire conformément aux normes phytosanitaires approuvées dans la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) relative essentiellement à l'inspection, à la prise d'échantillons, au diagnostic et à la délivrance des licences d'importation et d'exportation», a-t-il rappelé.

Les services compétents «sont tenus légalement de respecter les conditions d'exportation des produits agricoles et les exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays importateur. Ils sont tenus de procéder aux analyses réglementaires liées aux examens phytosanitaires, au niveau du laboratoire officiel de l'Institut national de la protection de végétaux (INPV), reconnu mondialement, avant de procéder à la délivrance du certificat phytosanitaire à l'exportation», a conclu le Premier ministre.

Amel Z.



missions des SG des communes « clairement définies » dans leur statut particulier



Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, jeudi, que les missions des secrétaires généraux des communes étaient «clairement définies» dans leur statut particulier en vigueur, qui prévoit des instruments réglementaires pour les protéger lors de l'accomplissement de leurs fonctions.

Répondant à une question orale, posée par le député Hassan Laribi, sur les prérogatives du SG de l'Assemblée populaire communale (APC), M. Bedoui a expliqué que cette catégorie du personnel des communes «a un statut particulier, en vigueur, qui définit clairement les missions du secrétaire, notamment en ce qui concerne la préparation du projet de budget et la garantie de son exécution, sous l'autorité du président de l'APC».

Qualifiant ce texte de loi de «global» en ce qui concerne les droits et obligations des secrétaires généraux, il a précisé que la commune «est tenue, dans le cadre de la législation en vigueur, de protéger le secrétaire général de la commune contre toutes formes de pressions, menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l'objet, contre sa personne, sa famille ou ses biens, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou du fait de son statut».

«Le wali doit être informé, par le président de l'APC, sur tous les actes pris à l'encontre du secrétaire général de la commune, et notamment ceux qui concernent: l'annulation de la délégation de signature du président de l'APC et les sanctions disciplinaires de quatrième degré, la suspension de salaire en raison des sanctions disciplinaires ou des poursuites judiciaires ne permettant pas son maintien en fonction», a-t-il observé.

M. Bedoui a souligné, dans ce sens, que ce texte s'inscrivait dans le cadre des réformes importantes engagées par le ministère et lesquelles sont axées principalement sur le rôle de la commune en tant qu'administration chargée de répondre aux besoins des citoyens et de s'acquitter de ses missions traditionnelles pour lui permettre d'être génératrice de richesses, conformément aux directives stratégiques du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

La réforme de ce système a permis de corriger les dysfonctionnements résultant de l'application des textes antérieurs, notamment en ce qui concerne le pouvoir de nomination, le classement et la situation instable du SG, a soutenu le ministre de l'Intérieur, ajoutant que les efforts de ses services se poursuivront à travers sa formation continue. Plus de 70.000 fonctionnaires dont 1.541 SG ont bénéficié, depuis 2015, d'opérations de formation et de recyclage, a-t-il rappelé. M. Bedoui a fait savoir que le texte réglementaire comprenant des dispositions spécifiques aux SG de l'APC «contribuera incontestablement au renforcement du rôle du SG de l'APC face aux défis que doit relever la commune».



Le texte de loi reflétera le « précieux » legs culturel et historique de la démocratie participative



A une question orale posée par le député Merouani Handia sur l'introduction des dispositions de la démocratie participative dans le projet de loi relatif aux collectivités territoriales, M. Bedoui a déclaré : «Nous attendons de ce projet de loi, qui sera présenté au gouvernement prochainement, de refléter le précieux legs culturel et historique précieux de la démocratie participative dans la conception de l'Algérie», ajoutant que «ce texte, qui se caractérise par la diversité et la globalité, prend en compte tous les changements allant dans le sens de l'incitation du citoyen à s'impliquer dans la gestion des affaires publiques».

A cet effet, il rappellera que «la démocratie participative est au cœur des traditions de la société algérienne de par sa nature même et ses modes d'existence issus des valeurs de coexistence», a-t-il souligné, citant, à titre d'exemple, les notions de «Tadjmaath» et «Al Azaba» répandues dans la Kabylie et le Sud, outre les comités de quartiers et de notables qu'il qualifie de «modèle éloquent de l'enracinement de ces mécanismes participatifs de prise de décision dans la culture populaire et nationale des Algériens, et qui font prévaloir l'intérêt général».

En outre, le ministre a rappelé la consécration du principe de la démocratie participative dans la Constitution, à la faveur de la révision initiée, en 2016, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'article 15 de cette Constitution stipule que «l'Etat encourage la démocratique participative au niveau des collectivités locales», a-t-il indiqué, ajoutant que l'article 17 de la Constitution stipule que «l'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques».

Le ministre a rappelé également l'adoption du processus de démocratie participative par ses services à travers les programmes de coopération avec les partenaires internationaux et locaux en lançant le «Programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local (CapDel)» qui a débuté par «dix communes pilotes permettant la mise en place d'approches pouvant être généralisées à l'ensemble du territoire national».

Enfin, le ministre de l'Intérieur a fait état d' «une réflexion pour la mise en place d'une plateforme électronique pour permettre aux citoyens d'être informés, d'émettre un avis sur la gestion de leurs communes et d'exprimer des besoins et des propositions», ce qui donne, a-t-il estimé, «une image claire de la disposition de l'administration d'être à leur écoute».

A. Z.

n établissements hospitaliers de Batna

Vers la réhabilitation des services

«Le ministère a affecté une enveloppe financière à la réhabilitation et au renouvellement des équipements des services des établissements hospitaliers de la wilaya de Batna, et ce, suivant les priorités définies par le conseil scientifique de ces établissements», a révélé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. M. Mokhtar Hasbellaoui, qui répondait aux préoccupations d'un député de la wilaya de Batna, lesquelles préoccupations évoquent «l'insuffisance des établissements hospitaliers et le manque de médecins spécialistes au niveau de la wilaya», a mis l’accent sur le fait que «le ministère accorde un grand intérêt à ce parc et œuvre à la mise en place d'une carte sanitaire pour la région, tout en se concentrant sur le volet des services, notamment les urgences médicales». A propos de la réalisation éventuelle d'un nouveau centre hospitalo-universitaire (CHU), le ministre a souligné que cette question est « tributaire de la disponibilité des affectations financières», notant que l'Etat accorde actuellement un intérêt «particulier à l'achèvement des CHU des wilayas de Ouargla et Bechar qui permettront d'assurer une meilleure couverture sanitaire à ces deux régions». Le ministre a annoncé, par ailleurs, que son secteur est en passe d'élaborer un décret exécutif sur l'autonomie financière et administrative de ces établissements hospitaliers tout en les dotant des moyens humains nécessaires, de même qu’il a salué

«les opérations de greffe rénale et du foie menées régulièrement au niveau de l'EHU de Batna». A propos de la wilaya de Saida, le Pr Hasbellaoui a rappelé que cette wilaya a «bénéficié dernièrement de trois hôpitaux et deux polycliniques». Il souligne également les nombreux projets programmés, notamment, «la réalisation d'un hôpital spécialisé à la santé mère et enfant qui contribuera à l'amélioration du niveau de couverture sociale et de la qualité de prestations». Il indique d’autre part que «le ministère avait acquis 100 ambulances pour combler le manque enregistré dans les régions enclavées». S’agissant de la réalisation d'un centre de lutte contre le cancer à la même wilaya, le ministre a affirmé que la concrétisation de ce genre de projets nécessite certaines conditions, notamment la disponibilité des ressources humaines qualifiées dont la formation dure plusieurs années, mettant en relief, ici, le deuxième Plan national de lutte contre le cancer (2019-2023) qui sera lancé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

S. G.

Défi de la lecture arabe

L’Algérie participera à la 4e édition

Répondant à une question du député Messaoud Amraoui (l'Union Ennahda-Adala-Bina), à l'Assemblée populaire nationale (APN), sur la privation des élèves de participer au concours international «Le défi de la lecture arabe», organisé par les Emirats arabes unis (EAU), tandis que l'Algérie organise un concours national similaire, en l'occurrence «Aqlam Biladi», en concomitance avec ce concours international, Mme Benghabrit a indiqué que «l'Algérie continuera à participer, comme à l'accoutumée, au concours «Défi de la lecture arabe», dans sa 4e édition devant être organisée au premier trimestre 2019».

Elle a rappelé, à cet effet, la participation «remarquable» de l'Algérie aux trois dernières éditions de ce concours, depuis l'année scolaire 2015-2016, lors de laquelle la concurrente algérienne Nada Akal (Sétif) avait remporté la 3e place.

Estimant que la question du député comportait plusieurs «préjugés et idées infondées», la ministre a affirmé «qu'il s'agisse du concours —Le défi de la lecture ou le concours national Aklam biladi—, chaque manifestation a un calendrier spécifique».

Elle a souligné, à ce titre, que l'objectif était de «permettre aux élèves de prendre part au programme de leur choix ou de participer aux deux concours», exprimant, par la même occasion, sa disposition à donner certains noms parmi les participants à ces deux manifestations.

Mme Benghabrit a rappelé également la participation des élèves à d'autres concours internationaux, à l'instar du concours épistolaire international, organisé par l'Union postale universelle (UPU) et des concours organisés par le British Council et autres organismes. Selon elle, le programme «défi de la lecture arabe» a la même orientation du programme national «projet sur la lecture agréable», organisé en coordination avec le ministère de la Culture depuis 2015 en vue de développer la créativité des enfants. La diversité des concours nationaux et internationaux vise à trouver le mode qui puisse convenir aux élèves pour améliorer leur niveau et perfectionner leurs capacités en matière de lecture et d'écriture. Concernant la première partie de la question relative au devenir des livres dont ont fait don les EAU à l'Algérie et qui ont été maintenus au port, Mme Benghabrit a souligné que cette question «est infondée», précisant que le ministère de la Culture a donné son accord pour l'entrée de ces ouvrages et que l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) a été chargée de les faire sortir du port». La distribution de ces livres a été confiée au Centre national de documentation pédagogique.

Après leur classement suivant les niveaux, ces ouvrages ont été envoyés et distribués dans plusieurs wilayas au profit de 500 établissements scolaires», et ce avant la rentrée scolaire 2018-2019, a-t-elle fait savoir. En juillet dernier, une délégation émiratie a effectué une visite en Algérie et s'est réjoui du bon déroulement de cette opération, a ajouté la ministre.

S. A. B. C.

tourisme

L’accompagnement des investisseurs un impératif

L’importance d'accompagner les investisseurs dans la réalisation des projets touristiques à travers les différentes régions du pays a été mise en relief, jeudi à l’APN, par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Dans ses réponses aux questions relatives respectivement à la réalisation du projet de hammam de Sidi Bounedjma, l'accélération de l'aménagement de Hammam Righa (w. Ain Defla), ainsi que sur la réhabilitation des différents sites culturels, cultuels et historiques dans la wilaya de Laghouat, M. Abdelkader Benmessaoud a également qualifié la réalisation des projets touristiques thermaux d'importantes, « au vu des ressources thermales dont disposent notre pays et qui s’élèvent à 282, outre les 35 projets touristiques thermaux qui sont en cours de réalisation». Poursuivant ses propos, le ministre s’est exprimé au sujet des causes à l'origine de la non-concrétisation du projet de réalisation du Hammam Sidi Bounedjma à Ain Defla, depuis son lancement en 2016, évoquant ici le manque du financement et soulignant par la même que son secteur avait contribué à résoudre cette affaire, en 2016, tout en coordonnant les efforts avec le ministère des Finances et le Crédit populaire algérien (CPA), d'autant plus, qu'il avait été convenu d'accompagner l'investisseur, en lui accordant un prêt s'élevant à 108 millions de DA pour le parachèvement des travaux du pavillon des soins, a-t-il affirmé. Le ministre indique qu’il sera également procédé au parachèvement du projet de réalisation de l'hôtel au sein du même hammam, qui dispose de 230 lits. M. Benmessaoud est formel, la richesse touristique dont recèle la région d'Ain Defla l'érigera en une «zone touristique par excellence». Pour ce qui est de l'aménagement de la station thermale Hammam Righa dans la même wilaya, le ministre a annoncé que « des mesures strictes ont été prises en vue d'achever cette opération en 2019 «. Passant à la question relative à la wilaya de Laghouat, le ministre qui a énoncé les différents sites touristiques de cette wilaya, a révélé que le Schéma directeur d'aménagement touristique 2030 a classé cette wilaya «parmi les pôles touristiques par excellence». M. Benmessaoud qui rappelle les 17 projets touristiques au profit de la wilaya qui sont d'une capacité de 1850 lits, et la définition des zones d'extension touristique à Ain Madhi, Aflou et la ville de Laghouat, souligne que Laghouat recèle de «sites touristiques importants dont des monuments culturels et religieux», notamment «la zaouïa Tidjania à Ain Madhi qui accueille des touristes de l'intérieur et de l'extérieur du pays». Aussi et tout en mettant l’accent sur le fait que «tous les atouts touristiques disponibles dans cette région ont été définis et qu'un programme d'action pour leur valorisation et exploitation a été élaboré»,le ministre annonce qu’un partenariat sera conclu avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs pour mettre en place des mécanismes dans le cadre du soutien au tourisme spirituel et faire de la zaouïa Tidjania l'un des pôles nationaux en la matière. A noter également, la direction du tourisme et de l'artisanat de Laghouat a eu «l'accord de principe du ministère des Finances pour bénéficier d'une enveloppe financière de 15 millions DA en vue de classer les sites touristiques des localités Almanda et Tazorna dans les communes de Sidi Makhlouf et El Ghicha, outre l'élaboration d'un plan d'aménagement touristique à ces sites en attendant l'extension de cette opération à d'autres sites».

Soraya G.

centre sportif africain de judo

Un coût de 12 milliards DE dinars

«Le projet du centre sportif africain, inscrit dans le cadre du centre Olympafrica de la fondation du Comité international olympique (CIO) qui sera érigé à Tamanrasset, coûtera 12 milliards et l'Etat algérien, au même titre que le Comité olympique et sportif algérien (COA), contribuera à hauteur de 50% du coup global», a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports. Cette wilaya bénéficiera également d'une piscine d'un montant de deux milliards, précise M. Mohamed Hattab.

L’annonce de la construction de ce centre sportif olympique avait été faite en avril dernier par le président du COA et le nouveau président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), Mustapha Berraf à l'issue d'une réunion qu'il avait tenue à Budapest (Hongrie) avec le président de la FIJ, Marius Vizer, dans l'optique de la création de l'académie africaine de judo à Alger et de mettre en oeuvre un programme de développement de la discipline en Algérie et sur le plan africain. «L'académie de judo est considérée comme un outil important pouvant aider à diffuser les connaissances et les valeurs de cette discipline sportive. Pour l'ouverture de ce genre d'académie, l'accord de la FIJ est obligatoire. L'académie de judo aura pour objectif d'organiser des camps d'entraînement et de soutenir les athlètes dans leur préparation en vue des échéances internationales dont les Jeux méditerranéens et les Jeux olympiques, et à partir de là, elle pourra échanger des expériences avec les académies de la même discipline d'autres pays.

La FIJ apportera désormais son soutien à travers la mise en place de tous les moyens, techniques et logistiques, pour la réussite de ce projet et sa concrétisation dans les plus brefs délais. Par la suite, la Fédération algérienne de judo (FAJ) doit mettre en place une commission de suivi et de coordination pour la concrétisation de ce projet en collaboration avec la direction spécialisée de la fédération internationale. La création de l'académie de la FIJ a pour objectif d'éduquer les entraîneurs, d'aider les anciens judokas à poursuivre leur chemin dans cette discipline en tant que coaches et contribuer, plus tard, au développement du judo de la base au niveau élite», souligne le ministre qui relève aussi que «cette académie est un outil important qui aide la FIJ à diffuser les connaissances et les valeurs du judo dans le monde entier, y compris dans les pays avec moins de traditions et d'expérience dans le domaine, mais avec un grand potentiel et le désir de développer le judo».



Infrastructures de la Jeunesse et des Sports : 150 projets de 8,41 milliards DA à Jijel depuis 1999



En réponse à une question posée lors de cette plénière, M. Hattab qui s’est longuement exprimé à propos des projets destinés à la wilaya de Jijel, a fait savoir que « sur 150 opérations inscrites (93 pour la jeunesse et 57 pour les sports), 101 ont été livrées (54 destinées pour la jeunesse et 47 pour les sports) «. Il reste 17 opérations (dont 11 pour les sports) en cours de réalisation. Leur taux d'avancement est de près de 70%. Sur ces 17 opérations, neuf seront livrées d'ici fin 2018 et les huit restantes en 2019, a-t-il assuré. A signaler que dans le cadre du processus de relance du secteur, la wilaya de Jijel a bénéficié, depuis 1999, de 150 projets pour la jeunesse et les sports d'une valeur de 8,41 milliards DA. Cela dit et suivant la politique de rationalisation des dépenses publiques, 32 opérations ou projets ont été gelées ou reportées, dont 10 dans le secteur des sports «en application des mesures prises par les pouvoirs publics suivant des normes objectives, en privilégiant notamment les projets publics prioritaires dont les travaux ont atteint un taux d'avancement considérable». Ce qu’il faut retenir également c’est qu’en dépit d'une nette amélioration du nombre de structures sportives qui sont passées de 1317 dans les années 90 à 7396 actuellement, le ministre fait état d’un «manque en termes de ressource humaine» ; ce qui sera corrigé à l'avenir».



élargissement et protection des espaces verts

Poursuite des efforts

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a souligné la détermination de son secteur à poursuivre les efforts en vue d'élargir et protéger les espaces verts, pour garantir un environnement sain et sûr pour le citoyen.

Le Gouvernement porte un intérêt particulier aux questions environnementales, en tête desquelles, figurent les espaces verts, relève Mme Fatma-Zohra Zerouati, rappelant, dans ce cadre, le prix institué récemment par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour la ville verte, ce qui traduit, «la grande motivation que porte le gouvernement à ce dossier».

La ministre qui répondait à une question sur les mesures prises par le secteur de l'Environnement pour protéger la richesse forestière (des pins) au niveau du parc de Sougueur (Tiaret) dont le foncier a été exploité pour la réalisation d'un projet commercial, a précisé que —selon les dernières statistiques fournies par les autorités locales—, le site en question «n'est pas classé dans la liste des espaces verts». Suite à une visite d'inspection et d'enquête menée par la direction de l'Environnement de Tiaret, il s'est avéré que l'opération de déboisement a été effectuée suite à la plainte des résidents riverains exposés au danger de chute d’arbres centenaires, notamment en mauvais temps», a expliqué la ministre réitérant l'attachement de son département à préserver les espaces verts de tout ce qui pourrait les guetter, les détruire ou les exploiter à des fins personnelles. En réponse à la question sur l'intégration de la commune Rahia (Oum El Bouaghi) dans le programme national des énergies renouvelables pour bénéficier d'une centrale électrique solaire, la ministre a confirmé que son secteur s'attelle à concrétiser ce programme notamment dans les zones rurales non raccordées au réseau national d'électricité.

«L'élaboration d'une stratégie nationale des énergies renouvelables a été mise en place, exception faite de l'électricité provenant du réseau national, laquelle relève des prérogatives du ministère de l'Energie», précise la ministre qui annonce dans le cadre de cette stratégie, la préparation «d'un plan d'action, à moyen terme, focalisant sur les domaines où le besoin en électricité (hors réseau national) est plus exprimé dans le secteur de l'agriculture».

S. G.