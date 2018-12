Police judiciaire : rencontre dâ€™orientation

Une rencontre régionale d’orientation de la police judiciaire sur la prévention et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes a été organisée jeudi à l’Ecole de police de Sidi Bel Abbes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La rencontre, présidée par le directeur de la police judiciaire, qui s’inscrit dans le prolongement des actions de communication interne ordonnées par le DGSN, le colonel Mustapha El Habiri, «a regroupé les forces de police judiciaire relevant des différents services opérationnels de la région Ouest et Sud-Ouest», souligne la même source. Portant essentiellement sur la prévention et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la rencontre a été l’occasion, pour le représentant de M. El Habiri, de «réitérer le soutien et les encouragements du Haut Commandement de la DGSN aux forces de police dans leurs missions de protection des personnes et des biens», note le communiqué.

Le directeur de la police judiciaire a, au nom de M. le DGSN, «salué le professionnalisme des forces de police dans l’exécution des actes de police judiciaire, les exhortant à redoubler d’efforts pour consolider davantage les principes des droits de l’homme dans leurs missions de police et répondre par la même aux attentes des citoyens dans les missions constitutionnelles de la Sûreté nationale», conclut la même source.