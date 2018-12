Protection civile : Les rÃ©seaux sociaux pour vulgariser le Â« facteur risque Â»

L'utilisation optimale des réseaux sociaux est en mesure de mieux vulgariser le «facteur risque» parmi les citoyens, a estimé, jeudi à El Tarf, le sous-directeur des statistiques et de l’information à la Direction générale de la protection civile, le colonel Achour Farouk. Intervenant à la clôture des travaux de la deuxième session de formation sur les techniques de communication au profit des chargés de communication de la protection civile de 12 wilayas de l’Est du pays, le colonel Achour a indiqué que le renforcement des connaissances en matière d'utilisation des réseaux sociaux permettra de «mieux faire circuler l’information et la sensibilisation à la prévention des risques d'incendies, d'inondations et d'accidents de la circulation». Une session de formation complémentaire sera prévue prochainement au profit de ces chargés de communication afin de «les soutenir dans ce domaine et assurer une meilleure sensibilisation sur les différents accidents», a-t-on encore souligné. Les officiers ont également émis le vœu de bénéficier de facilités d'accès aux médias, principalement la radio, afin de «diffuser à temps» l'information et le message préventif, a ajouté la même source. Aussi, cette démarche permettra d'informer les citoyens sur la conduite à tenir en cas d'accidents, et surtout la prévention. Des exercices de simulation (extinction de feux de forêts, inondations...) ont été exécutés au niveau du lac Tonga (El Kala), en présence des agents de la protection civile qui ont été soumis à des entraînements à la gestion de l'information dans ces conditions d'extrême stress. «Il s'agira d'être apte à répondre, en toute circonstance et tous événements, aux questions des différents organes de la presse, aussi bien celles liées aux bilans mais aussi en ce qui concerne la préservation du potentiel forestier», a explique le colonel Achour.