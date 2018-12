DÃ©chets : La quantitÃ© devrait doubler en 17 ans

« Création prochainement d'un dispositif pour la mise en œuvre, le contrôle et le suivi de la réalisation des objectifs de la stratégie nationale relative à la gestion intégrée des déchets à l'horizon 2035.

La quantité des déchets produits en Algérie devrait passer d'environ 34 millions de tonnes, actuellement, à 73 millions de tonnes en 2035. C'est ce qui ressort d'une étude sur la Stratégie nationale de gestion intégrée des déchets (SNGID) à l'horizon 2035, dont les résultats ont été présentés, jeudi, à Alger, en présence de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, du Chef de la délégation de l'Union européenne à Alger, John O'Rourke.

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Fatma-Zohra Zerouati a souligné l'importance de cette stratégie pour la concrétisation du concept de la gestion intégrée des déchets et révélé que le gouvernement a adopté cinq objectifs stratégiques résultant d'un large processus consultatif ayant impliqué les représentants de plusieurs ministères, des experts du domaine et de la société civile. Poursuivant ses propos, la première responsable du secteur a indiqué que les objectifs de cette stratégie visent non seulement à réduire la quantité des déchets produits à moins de 1,1 kg/ habitant/ jour, mais aussi à encourager le tri sélectif à la source, en plus de l'élimination totale des décharges sauvages pour minimiser les risques sanitaires et environnementaux. Elle cite, en outre, le développement du partenariat entre les secteurs public et privé qui, selon ses termes, constitue l'axe essentiel de cette stratégie. «La mise en œuvre de cette stratégie permettra la création de plus de 100.000 emplois directs et indirects», a-t-elle fait savoir, non sans relever la nécessité de mener des réformes économiques pour l'application du principe du pollueur payeur et celui de la responsabilité élargie du producteur.

Pour atteindre ces objectifs, la ministre de l'Environnement a annoncé la création prochainement d'un dispositif en vue d'assurer la mise en œuvre, le contrôle et le suivi de la réalisation de cette ambitieuse stratégie. A ses yeux, cette stratégie devrait aboutir à terme à la création de valeurs ajoutées participant à la diversification économique prônée par l'Etat.

Mme Zerouati a par ailleurs mis en exergue l'importance de la coopération de l'Algérie avec l'Union européenne, à travers le Programme d'appui à la politique sectorielle de l'environnement (PAPSE), pour l'élaboration d'une étude sur la stratégie nationale de gestion intégrée des déchets à l'horizon 2035.

«Cette étude, lancée depuis un an et demi, a été menée, selon un processus inclusif et participatif avec les structures centralisées et décentralisées de l'ensemble des départements ministériels, pour mettre en place une stratégie commune pour la gestion intégrée des déchets», a-t-elle expliqué. Elle a tenu, à cet effet, à saluer l'ambassadeur, chef de délégation de l'UE pour tout l'intérêt qu'il accorde à la coopération, qu'elle qualifie de fructueuse entre les deux parties.

Saisissant l'occasion, la ministre a évoqué les mesures institutionnelles, organisationnelles, réglementaires et financières qui ont été mises en place pour la gestion de l'environnement et la préservation du cadre de vie des citoyens, la priorité étant accordée à l'amélioration de la gestion des déchets, et ce, depuis les années 2000. « Ce qui a permis, outre l'éradication totale et définitive d'un nombre important de décharges sauvages, la mise en place des mécanismes administratifs pour le contrôle, le transport, le stockage et le traitement des déchets», a-t-elle informé, sans omettre de citer tout l'arsenal juridique promulgué dans ce domaine.

Prenant la parole, le Chef de la délégation de l'Union européenne à Alger, John O'Rourke, a pour sa part salué l'engagement de l'Algérie et sa détermination dans la prise en charge de toutes les questions liées à l'environnement et à la préservation du cadre de vie de ses citoyens. De son côté, le chef d'équipe chargé de l'étude de la Stratégie nationale et plan d'action de la gestion intégrée et de la valorisation des déchets à l'horizon 2035 (SNGID), Sherif Arif, a estimé que les déchets deviendraient l'un des grands enjeux de l'Algérie dans le moyen terme, notamment avec le développement socioéconomique du pays et l'augmentation de sa population qui devrait atteindre les 51 millions d'habitants à l'horizon 2035.

Kamélia Hadjib