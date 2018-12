SolidaritÃ© nationale : Lâ€™Ã©tat, engagÃ© Ã  accompagner les associations

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme va poursuivre le financement des associations ayant une existence «réelle» sur le terrain, mais ceci reste «tributaire» de la disponibilité des ressources financières, et de la portée des projets et des actions qui seront menés sur le terrain.

C'est ce qu'a assuré Ghania Eddalia, ce jeudi, lors de la visite qu'elle a effectuée au centre psychopédagogique de Médéa. «Nous allons continuer à accompagner financièrement les associations qui ont une existence réelle sur le terrain, qui apportent un plus à la communauté, mais cette aide va s'effectuer en fonction des finances disponibles», a-t-elle affirmé.

La première responsable du secteur a révélé à cette occasion qu'un dispositif de compensation a été mis en place à l'effet

«d'accompagner» les associations actives, à travers un financement par le Fonds national de solidarité, qui est destiné à prendre en charge les acquisitions en équipements médicaux, appareillages, accessoires ou en divers autres produits au profit des associations, citant le cas de l'association «Chiffa» de rééducation fonctionnelle de Médéa, dont elle a visité le siège.

Cette dernière a, en effet, bénéficié d'une subvention de 8 millions de DA pour s'équiper en appareils de rééducation. La ministre a profité de cette occasion pour appeler les bienfaiteurs et autres donateurs privés possédant des locaux à les mettre à la disposition des Directions de l'action sociale (DAS) du territoire national pour servir de gîtes et de structures d'accueil provisoires aux personnes sans domicile fixe (SDF) durant les périodes de grand froid. A propos du phénomène de la mendicité, Ghania Eddalia a confié qu'un groupe de travail a été installé au niveau du ministère de la Solidarité nationale en vue d'élaborer de nouvelles propositions susceptibles d'aider à endiguer ce phénomène.



Le rôle essentiel de la famille dans la préservation du cadre de vie



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine a donné, jeudi dernier à Médéa, le coup d'envoi de la caravane de sensibilisation sur le rôle de la famille dans la préservation du cadre de vie, qui va sillonner, pendant une semaine, tout le territoire national, a rapporté l'APS

Mme Eddalia a mis en exergue, lors de son intervention à l'occasion d'une journée d'information consacrée à ce sujet, le rôle et l'apport «vital» de la famille à instaurer une «culture écologique» au sein de ses membres et participer activement à lutter contre toutes les formes de dégradation et d'atteinte au milieu naturel, notamment le cadre de vie des citoyens.

«Un milieu propre est synonyme de santé et de bien-être, qu'il faut veiller à protéger constamment. Il faut savoir que l'intérêt porté à la famille ne se résume pas uniquement à cette mission, mais va au-delà», a-t-elle affirmé tout en affichant la détermination de son département à apporter tout son «soutien» aux familles productrices, installées à travers toutes les régions du pays, pour leur permettre d'être «autonomes» et «indépendantes».

La ministre a expliqué que la démarche des pouvoirs publics vise à garantir à ces familles des ressources financières et une certaine indépendance, à travers l'accès à des dispositifs de soutien à la création de micro-entreprises ou de projets domestiques au lieu de continuer à dépendre d'autres sources de financement.

Mettant à profit cette opportunité, Mme Eddalia a visité le salon du micro-crédit, où elle a insisté auprès des responsables locaux sur la nécessité d'apporter leur soutien à ces artisans et femmes porteuses de projets, en leur octroyant des locaux et en les accompagnant dans le processus de commercialisation de leurs produits, à travers la réservation de sites de vente au niveau des communes.

A noter que des aides financières ont été remises, à l'occasion de ce salon, à des femmes porteuses de projets et exerçant dans le cadre du dispositif de gestion du microcrédit (Angem) et de l'Agence de développement social (ADS).

Sami Kaidi