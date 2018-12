Lâ€™ENTREFILET : Le cachet local

Voici encore une louable opération de défrichage du côté de Chlef. La région, connue pour avoir enfanté de grands noms de la poésie populaire, du chaâbi et de l’andalou, a finalement droit à sa première édition des Journées de la chanson. Terre des Cheikhs Smati, Belkhyatti et tant d’autres chantres, Chlef accueille avec un très grand engouement cette manifestation qui a tardé à poindre. Pas moins de dix troupes artistiques locales auront à étaler leur science sur les planches de la maison de la culture et, par la même, sortir enfin de la pénombre. Le tour de chauffe, le 11 décembre, s’exécutera sous le signe de la commémoration des manifestations de 1960 sous l’intitulé «Alhamdou Lilah Mabka Istiimar fi Bladna». Durant les 3 jours de cette manifestation, le public aura à apprécier les prestations de troupes musicales, telles El Hachmaouia ou El Athmania.

Cette année a, il faut le dire, connu une série d’événements du genre qui ont fait tâche d’huile à travers tout le territoire national et surtout dans des recoins où la culture se confinait à quelques soirées privées ou à des événements ponctuels. L’idée d’une 2e édition germe déjà et devra drainer une foule avide de manifestations culturelles qui sortent des sentiers battus et, surtout, qui se vêtissent d’un cachet local.

K. Morsli