droit chemin : La nÃ©vralgique problÃ©matique de la corruption

Le film relate l’histoire de Lyes, un jeune cadre algérois qui aspire à un lendemain meilleur. Après une longue journée de travail dans une boite privée, il rejoint les siens pour papoter de tout et de rien, des oiseaux et de l’actualité des jeunes, du football et de son frère immigré. Dans l’attente de gagner plus d’argent pour préparer son mariage avec Fadéla, il se voit promu à un poste de responsabilité dans l’office d’urbanisme où il travaille. Souffrant de la jalousie de ses collègues d’un côté, du stress professionnel d’un autre côté, le film suit les mésaventures et les problèmes de conscience de Lyes, qui paye cash le prix de sa naïveté dans un milieu malsain. Réalisant tardivement que sa promotion n’est qu’un rêve. bouc émissaire d’une opération frauduleuse d’attribution de terrains, Lyes purge deux ans de prison. Il se sépare de Fadéla dans une âme meurtrie et décide de changer de vie après sa réhabilitation. Il part à la compagne avec son frère qui revient du Canada pour travailler le terrain agricole familial. Loin du brouhaha de la ville et de ses complications frauduleuses, le message du film est clair ; le retour à la terre et aux sources pour voir clair.

La spéculation foncière et immobilière a souvent intéressé les réalisateurs de cinéma qui ont investi ce sujet selon des approches différentes.

Kader Bentounès

Okacha Touita, réalisateur :

Il a présenté, jeudi soir, à la salle Ibn Zeydoun, en avant-première sa dernière fiction le Droit chemin, à la faveur du 9e FICA. Okacha Touita revient dans cet entretien sur ce drame social qui a beaucoup plu au nombreux public.

Depuis quand avez-vous songé à faire un film dont la toile de fond est la névralgique problématique de la corruption ?

J’ai lu un livre, il y a longtemps de cela, d’un auteur indonésien dont le titre était «Corruption», tout simplement. L’auteur ne parle pas directement des pots-de-vin, mais il le fait transmettre de manière subtile et ingénieuse. C’est à partir de là que j’ai commencé à réfléchir à la thématique de la corruption qui a atteint en Algérie des proportions alarmantes, ça a commencé en 1962 et ça va de pire en pis. La corruption est introduite dans le tissu de la société, ce n’est plus des cas isolés, c’est devenu hélas une pratique courante, quotidienne. Je voulais vraiment faire ce film, ça me dérange de plus en plus de voir ce peuple, qui est le mien, souffrir du cancer de la corruption. J’ai essayé de montrer à la jeunesse la gravité des conséquences si quelqu’un emprunte ces chemins dangereux. Je ne voulais transmettre aucun message, c’était une démarche cinématographique purement sentimentale.

Pour ce qui est du casting, comment le choix du personnage de Lyes s’est-il porté sur Mehdi Ramdani ?

Le Droit chemin est un film pour Mehdi Ramdani, sans lui, le film n’aurait jamais eu lieu. Il répondait parfaitement aux critères du personnage que je me suis imaginé, il a l’allure d’un citadin, d’un algérois qui ne voit pas trop le soleil. J’étais très content de travailler avec lui, c’est un acteur très intelligent, il comprend tout, parfois il fait preuve de prétention certes, mais la prétention est bonne dans le cinéma. J’ai fait des castings pendant deux ans, j’ai eu donc assez de temps pour choisir les comédiens qui conviennent aux personnages.

Pour le décor, vous avez bien porté à l’écran la vie quotidienne algéroise et ses alentours. Êtes-vous satisfait des plans réalisés ?

Malheureusement, je n’ai pas bien filmé la ville d’Alger comme je le voulais. On avait peu de moyens financiers, nous avons tourné seulement pendant 23 jours, c’est très peu pour un long-métrage de fiction dont la durée dépasse une 1h40. Je devais abréger plusieurs scènes malgré moi.

Le son et l’image étaient irréprochables, ce qui a beaucoup plu au public d’ailleurs. Comment avez-vous travaillé avec cette jeune équipe technique ?

Le directeur de la photo n’était pas très sur de lui au début, il avait le potentiel qu’il faut. j’ai déjà travaillé avec lui, c’est un talentueux jeune qui apprend bien son métier. Pour l’ingénieur du son, je crois qu’il signe pour la première fois un contrat d’un long-métrage. C’est un professionnel qui aime son métier, il est musicien de surcroît, il a enregistré la musique des ambiances du film en direct, d’autres ingénieurs utilisent plusieurs micros, son efficacité m’a beaucoup aidé.

Entretien réalisé par : K. B.