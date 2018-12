Grand angle : Ã©chec

L’ambassadrice américaine à l’ONU quittera, sans nul doute, ses fonctions sur un échec qui risque de lui rester à travers de la gorge et qu’elle devra cependant méditer. En effet, alors qu’elle constituait l'un de ses derniers faits d'armes, Nikki Haley n’aura pas réussi à faire adopter par l’Assemblée général des Nations unies son projet de résolution visant à condamner le mouvement de résistance palestinien, Hamas. «L'échec de l'entreprise américaine (…) constitue une gifle pour l'administration des Etats-Unis et une confirmation de la légitimité de la résistance», a déclaré un porte-parole du mouvement.

«Israël n'a jamais respecté les résolutions de l'ONU », a lancé le représentant saoudien, tandis que la diplomatie iranienne assurait que «le Hamas était un mouvement légitime qui combat l'occupation israélienne». Le texte des Etats-Unis n'a recueilli que 87 voix, alors que l’Assemblée générale en compte 193. Ainsi donc, Nikki Haley n’aura pas réussi à offrir à Israël cet ultime cadeau qu’elle souhaitait faire en quittant, avant la fin de cette année, ses fonctions. Ce vote de l’AG de l’ONU est aussi une reconnaissance du combat mené par Hamas contre l’occupant israélien, n’en déplaise à ceux qui ont fait du soutien à Israël une affaire personnelle. D’aucuns peuvent critiquer les moyens utilisés par le Hamas dans sa lutte, mais ils ne peuvent ignorer qu’elles sont injustifiées car les militants de Hamas sont dans leur droit. En effet, pourquoi refuser à un mouvement qui combat pour l’indépendance de son pays, des droits qui sont concédés à l’occupant ? Alors que le projet de texte américain tentait de condamner «le Hamas pour des tirs répétés de roquettes en Israël et pour incitation à la violence, mettant la vie de civils en danger » et exigeait «que le Hamas et d'autres entités militantes (…) cessent toutes les provocations et activités violentes dont le recours à des engins aériens incendiaires», il n’est nullement fait état des exactions et autres crimes commis par l’armée israélienne contre des civils palestiniens notamment à Ghaza. Dès lors, osez prétendre que le texte a pour objectif de rectifier le tir car l’ enceinte que représente l’AG «n'a jamais rien dit sur le Hamas» et faisait dans la «politique de deux poids deux mesures» aux dépens d'Israël est une autre couleuvre que l’administration américaine a échoué à faire avaler à la majorité des Etats membres .

Nadia K.