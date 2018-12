Mondial-2018 : La FIFA partage les bÃ©nÃ©fices avec 416 clubs

La Fédération internationale de football (FIFA) a communiqué mardi les paiements qui vont être effectués à 416 clubs dans le cadre de la répartition des bénéfices générés par la Coupe du monde-2018 en Russie. C'est sans surprise que les dix clubs qui ont fourni le plus grand nombre de joueurs sont tous issus de l'Europe : Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Manchester City, Manchester United, Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid et Tottenham. Cependant, d'importantes sommes seront également versées à des clubs d'Asie, d’Afrique et d'Amérique, mais aussi à d'autres clubs européens. Les clubs suivants toucheront par exemple plus d'un million de dollars : Al-Ahly (Egypte), Al-Hilal, Al-Ahli (Arabie saoudite), Pachuca (Mexique), Boca Juniors (Argentine), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Anderlecht (Belgique), Celtic Glasgow (Ecosse), FC Copenhague (Danemark) et Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas). Le programme de répartition des bénéfices aux clubs s’insère dans le cadre d’un accord de collaboration entre la FIFA et l'Association des clubs européens, conclu à l'occasion de la Coupe du monde-2010 en Afrique du Sud et prolongé en 2015 pour les éditions 2018 et 2022. Au total, quelque 209 millions de dollars US seront versés à 416 clubs dont quatre tunisiens, l'Espérance sportive de Tunis, le Club Africain, l'Etoile du Sahel et le CS Sfaxien, soit une augmentation de presque 200% par rapport à l’édition du Brésil en 2014. L'ES Tunis recevra la somme de 764.100 dollars, le Club Africain 679. 200 dollars, l'Etoile du Sahel 636.750 dollars et le Club sportif Sfaxien 254.700 dollars. La FIFA a établi les calculs selon un modèle qui prend en considération le nombre de joueurs sélectionnés dans les différentes équipes qui ont participé à la Coupe du monde et le nombre de jours pendant lesquels chaque joueur est concerné par le tournoi. Les calculs débutent deux semaines avant le match d'ouverture et s'achèvent le jour de l'élimination de l'équipe du joueur concerné..