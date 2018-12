MC Oran : Conflits perpÃ©tuelsâ€¦

Le Mouloudia d’Oran vit chaque saison des crises interminables, alimentées par de nombreux conflits internes, qui n’en finissent pas ; au point de se demander pourquoi un club de ce calibre patauge dans ce genre de situations inextricables qui ne servent nullement ses intérêts.

Le président Belhadj connu sous le sobriquet de ‘’Baba’’, qui a financièrement beaucoup apporté au club et sans qui le Mouloudia d’Oran n’aurait pas relevé la tête, ne comprend pas l’acharnement dont-il fait l’objet à chaque fois, malgré son dévouement pour le MCO. Mettant son propre argent au profit du club, il se dit à chaque fois outré par les attaques et la fusion de critiques dont-il fait l’objet, malgré les efforts continus pour garder le Mouloudia Club d’Oran dans de

bonnes conditions.

Il est vrai que l’équipe chère aux Hamraoua a réalisé durant la phase aller des résultats mitigés, loin de répondre aux attentes du large public oranais qui leur est acquis. Toutefois, on estime que cette équipe dispose d’un bon potentiel qui peut lui permettre de faire mieux. Des joueurs recrutés pourtant à l’intersaison pour apporter un plus à l’équipe, sont décriés par le président Baba, qui avait annoncé dans un premier temps, qu’il libèrera Boucher, Mansour, Chibane et d’autres, avant de se raviser pour certains d’entre eux, affirmant qu’ils n’ont rien apporté au club. Il a même accusé le secrétaire général, l’ancien joueur et actuel actionnaire du club, Abdelhafid Belabbès, de comploter contre lui et d’avoir manigancer pour pousser les ex-entraineurs, Mouoz Bouakkaz, puis le Marocain, Badou Zaki, à quitter la barre technique des Hamraoua. Rentrant ainsi en conflit ouvert avec ce dernier par médias interposés, chacun y allant de ses critiques acerbes, notamment Belabbès qui n’a guère ménagé Baba, se donnant en spectacle alors que le MCO n’a vraiment pas besoin de cela. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille ? Un autre problème vient de surgir, puisque le manager général de la formation d’El-Hamri, Zoubir Ouasti, vient de faire savoir qu’il ne poursuivra pas sa mission et rentre chez lui.

La raison est simple, il reproche à Baba de ne pas l’avoir associer à l’opération recrutement en ce mercato hivernal. «Je ne suis pas là pour faire de la figuration mais pour servir mon club de toujours. En m’ignorant lors de la période de transfert à l’occasion du mercato d’hiver, le président m’insinue qu’il ne compte pas sur moi. Pourtant, il y a toujours eu un respect mutuel entre nous et franchement, je ne comprends pas du tout son attitude. De ce fait, il vaut mieux que j’arrête-là. Je ne peux accepter qu’en tant que manager général du MCO, le recrutement se fasse sans que j’y sois associé. C’est inconcevable !!! J’interprète cela comme une volonté de Baba de me pousser vers la porte de sortie. Il aurait du être franc avec moi et me dire les choses directement…», a-t-il tenu à souligner. Par ailleurs, les supporters sont en colère, eux aussi, et se sont organisés pour tenir un sit-in devant le siège de la wilaya, mardi dernier, pour exiger le départ de la direction actuelle conduite par Baba et interpeler les autorités locales pour qu’elles bougent et fasse venir une grande entreprise nationale pour doter le MCO des moyens nécessaires, veiller à sa bonne gestion et surtout mettre un terme aux conflits incessants qui minent le club chaque saison, ne lui permettant pas d’être à la hauteur de son standing et des attentes des milliers d’inconditionnels, qui veulent voir le Mouloudia renouer avec les grands rendez-vous et être capable de gagner de nouveaux titres. Ils tiennent absolument à ce que le MC Oran retrouve au plus vite son lustre d’antan. Qu’en sera-t-il au juste ? Les prochains jours le diront, même si Baba a fait savoir qu’à la fin de l’actuel exercice, il quittera définitivement la présidence du club !

Mohamed-Amine Azzouz