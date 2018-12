10e journÃ©es thÃ©Ã¢trales de Tizi-Ouzou : Hommage au dramaturge et poÃ¨te, Abdellah Mohia

Les 10e journées théâtrales en hommage au dramaturge et homme de culture, Abdellah Mohia, ont eu lieu actuellement à Tizi Ouzou au niveau de la maison de la culture, Mouloud Mammeri, au théâtre régional Kateb Yacine et au village natal de Mohia, Ath Rbah dans la commune d’Iboudrarène, à une quarantaine de kilomètres au sud-est du chef lieu de wilaya de Tizi-Ouzou. Cet évènement est organisé par la direction de la culture de Tizi-Ouzou en collaboration avec l’assemblée populaire communale d’Iboudrarène et la famille Mohia. Au programme de ces journées théâtrales, figure un recueillement sur la tombe de Mohia au niveau du village Ath Rbah en présence des membres de sa famille, des autorités de la commune d’Iboudrarene ainsi que les responsables du secteur de la culture et les artistes de différents horizons. Ce recueillement aura lieu dans la matinée de la première journée de cet événement. Au deuxième jour, les organisateurs ont programmé une exposition sur l’œuvre et le parcours du défunt dramaturge qui se tiendra au niveau du hall des expositions de la maison de la culture, Mouloud Mammeri, le lancement du prix Mohya d’or de la meilleure dramaturgie en tamazight et des conférences autour de l’œuvre dramaturgique de Mohya, animées par Amar LAOUFI, enseignant de littérature kabyle au département de langue et culture amazighes de l’université de Bouira et Chemakh Saïd, enseignant à l’université mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Dans l’après midi de la même journée, la présentation de l’immortelle œuvre théâtrale adaptée par Mohia et produite par la coopérative Machahu d’Iferhounene, « Sin Nni» en l’occurrence.

Mohia est né le 1er novembre 1950, dans la région d’Azazga, dramaturge, conteur, parolier et poète. Grande figure du théâtre algérien d’expression amazighe, Mohia enregistrait ses productions sur des supports audio (cassettes). Il a consacré toute sa vie à traduire et à adapter des poèmes, des chansons et des œuvres théâtrales universelles telles que En attendant Godot, de Samuel Beckett, Le ressuscité (Mohand Ouchaabane), du célèbre écrivain chinois Lu Xun, La jarre (Tachbailit) de Pirandello, Tartuffe de Molière et Ubu Roi d’Alfred Jarry, sont aussi adaptés en 1984 sous les titres respectifs de Si Partuf et Caybibi. Suivirent Médecin malgré lui de Molière, En attendant Godot de Samuel Beckett, sous les titres Si Lahlu et AmWin Yettrajun Rabbi, Entre les émigrés de Mrozeck sous le tire «Sin Nni» puis vint le tour de quatre autres productions phares de Mohia « Si nistri » adaptation de la pièce La farce de maître patelin composée au XIIIe siècle par un inconnu, Les fourberies de Scapin et le Malade imaginaire de Molière et Knock de Jules Romain, qui sont restées au stade de manuscrit. Mohia a tiré sa révérence en décembre 2004, dans une clinique parisienne après une longue maladie.



Bel.Adrar