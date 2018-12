Battle Fields en projection Ã  Ibn Zaydoun : Le rÃ©fugiÃ© et le vÃ©tÃ©ran

Ce court métrage de 20 minutes a été présenté au public de la salle Ibn Zydoun de Riad el Fateh dans l’après midi, mercredi dernier.

Fils du dramaturge, acteur et ancien directeur du Théâtre régional de Constantine, Hadj Smaïne, Mohamed Seghir, qu’il accompagna, très jeune sur les planches du 4e art et plateaux de cinéma, Anouar Hadj Smaïne représente les Etats-Unis avec un magnifique court-métrage Battle fields, qui raconte l’histoire d’une rencontre entre un réfugié irakien vivant à Los Angeles et un vétéran américain de la guerre d’Irak, interprétés par le réalisateur lui-même dans le rôle du réfugié et Sean Stone qui n’est autre que le fils du célébrissime réalisateur américain, Oliver Stone, dans le rôle du vétéran. L’histoire d’une rencontre entre deux hommes de cultures différentes et de croyances très distinctes… Deux hommes que tout est censé séparer : une guerre entre leurs deux pays. Le film met en exergue l’histoire de ce vétéran américain de la guerre contre l’Irak qui voit sa vie basculer suite aux effets du fameux syndrome de stress post-traumatique. Les effets psychologiques dévastateurs de la guerre sur l’être humain, peu importe ses origines, sa culture, et ses croyances. À travers une rencontre entre un réfugié Irakien et un vétéran américain de la guerre d’Irak (les deux personnages principaux du film), un contraste est dressé montrant les défis personnels de l’un et de l’autre ainsi que les séquelles tragiques et permanentes de la guerre sur l’individu. L’importance de montrer et de présenter ce film réside dans le fait que le monde est entré dans une phase très sensible de son histoire contemporaine où les conflits et les tensions prennent le dessus sur la raison, le dialogue et le respect des différences qui existent dans le monde. L’ultime objectif de cette production cinématographique est de sensibiliser différentes audiences aux graves dégâts que la guerre peut causer et engendrer comme souffrances et misères inimaginables et que notre humanité est la première victime des conflits que l’homme lui-même créé.

Sihem Oubraham